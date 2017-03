Gustavo Martínez furioso por la noticias judiciales sobre la muerte de Fort: "Dejenlo descansar en paz"

El juez de instrucción Diego Slupski volvió a dictar el sobreseimiento de los médicos que atendieron al empresario Ricardo Fort previo a su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2013 por problemas cardíacos.





El magistrado había cerrado la causa contra los médicos en 2015, pero ante la apelación de la madre de Fort, la Cámara Nacional en lo Criminal revocó esa medida y mandó profundizar la investigación.









Este medio se comunicó ayer en exclusiva con el abogado penalista que cubre el caso en defensa del empresario chocolatero, el Dr. Ignacio Irurzún, que comentó las novedades judiciales. "Todavía no fui notificado, no sé como es la resolución. No hubo mucho cambio. Los médicos forenses se mantienen en la postura de que murió por sepsis generalizada contrariamente a lo que dicen las otras partes", manifestó.

Para cerrar, afirmó: "Cuando vea todo voy a analizar y ver si apelamos o no. A lo mejor pedimos una tercera opinión a través de la Academia Nacional de Medicina".



Slupski ordenó entonces una nueva pericia médica según la cual no habría existido mala praxis de parte de los galenos que atendieron a Fort, que tuvo una "muerte súbita cardíaca", de acuerdo a los expertos.

Embed Y DEJENLO DESCANSAR EN PAZ NO LO MOLESTEN MAS Y NO LO OLVIDEN JAMAS !!!! — Gus martinez (@Gusmartinez9) 4 de marzo de 2017





Embed TANTAS VECES ME MATARON TANTAS VECES ME MORI QUE A MI PROPIO ENTIERRO FUI SOLO Y LLORANDO !!!! — Gus martinez (@Gusmartinez9) 3 de marzo de 2017



Embed HAY UNA JUSTICIA QUE NO LA MANEJAMOS NOSOTROS : " LA JUSTICIA DIVINA " Y CREO PROFUNDAMENTE EN ELLA . — Gus martinez (@Gusmartinez9) 4 de marzo de 2017







Gustavo Martínez se volcó luego a Twitter para manifestar su enojo por la noticia que salió en los medios.









"Hay una justicia que no la manejamos nosotros: la justicia divina. Y creo profundamente en ella. Dejenlo descansar en paz. No molesten más y no lo olviden jamás", expresó,