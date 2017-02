Gustavo Ibáquez

—¿De qué equipo sos hincha?

—Debo decirte que mis dos pasiones deportivas son el rugby y el básquet, así que mis clubes son Tilcara y Ciclista. Pero en el fútbol soy hincha de Atlético Paraná, y de Boca Juniors. Tengo más banderas que la ONU, ja.

—¿Un equipo que integraste?

—Jugué al básquet en Ciclista de los 6 a los 15, y al rugby en Tilcara, desde los 7 u 8 hasta los 25, que tuve que dejar por una de mis rodillas.

—¿Un triunfo?

—Como protagonista pocos, je. Pero recuerdo con mucha alegría un título de rugby de juveniles (Menores de 19 años), frente a Estudiantes, como visitantes en 1985. Y como simpatizante, tendría que destacar tres: en 1991 cuando después de 25 años la Primera División de Ciclista volvió a ser campeona en cancha de Universitario; en 2004, nuevamente campeones en cancha de Echagüe con un triple de Pilín Terranova de mitad de cancha; y en 2006, cuando los chicos le dieron vuelta un juego increíble a Olimpia, en el J. M. Baglietto. Con Tilcara varios festejos en la década del 70, y el reciente ascenso a Primera División del TRL.

—¿A quién te gustaría entrevistar?

—A muchos. Pero si es por elegir tendría que ser uno de esos personajes que tienen muchas cosas para contar. Me gusta escuchar historias de vida. Los interrogaría con respeto, pero a fondo.

—¿Un rival?

—Al básquet, en la época que me tocó jugar, los rivales más duros eran Rowing, Echagüe e Hindú. Y en el rugby siempre fue Estudiantes, donde tengo muchos amigos.

—¿Un técnico?

—En esta prefiero elegir maestros, porque me ayudaron en mi formación, y eso es una de las cosas más valiosas del deporte. En el básquet, sin dudas, elijo a Eduardo Mauro Badano, una gran persona, a quien admiro mucho. En el rugby a Raúl Embón y César Acosta, inmensos formadores, además de buenos entrenadores, y a José Carlos Fiorito Cuestas, porque me hizo debutar a los 19 años en Primera División, cuando ni me lo imaginaba.

—¿Una cancha?

—Las de mis clubes, obviamente. En el rugby pude jugar en canchas muy lindas. Rescato las de Córdoba Athletic, Atlético del Rosario y Estudiantes.

—¿Un dirigente?

—Don Luis Velázquez (Ciclista), porque junto a un grupo de dirigentes nos marcó el camino, sin hablar tanto y dando el ejemplo. Un grande. Y a Alejandro Arnau (Tilcara), porque en un momento difícil de Tilcara, y siendo muy joven, se puso el club al hombro.

—¿Un evento que cubriste?

—Mundial de Padel en 1996 en Madrid, y Mundial de Rugby Juvenil en Toulousse. Muchos test matches de Los Pumas en nuestro país.

—¿Un Mundial de fútbol?

—El de 1978 porque pude ver Argentina (6)-Perú (0), y el de 1986, por cuestiones obvias.

—¿Un ídolo?

—Mis viejos Kuky Aimaretti y Moncho Ibáquez. En el deporte Aníbal Sánchez.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Varios. Seguramente el de Burruchaga en la final del Mundial 86, los de Palermo en Boca al Real Madrid, y el que metió bajo la lluvia con Perú en la eliminatoria del Mundial 2010.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, en 1984. Tenía 18 años. Trabajaba en la Empresa Periodística Linari en la calle Esmeralda 358. Aún lo recuerdo. Lo que hice con ese dinero no tengo idea.

—¿Cuál es tu top five de futbolistas argentinos?

—Maradona, Kempes, Palermo, Barros Schelotto y Tevez.

—¿Y tres del mundo?

—Maradona, Ronaldo y Messi.

DE TODO

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Ojalá que sea ser papá. No sé. Habría que preguntarles a los que me conocen.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Depende. A veces me gusta estar solo, lo disfruto. Pero generalmente programo mi día y es poco el tiempo libre.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—No sé si miedo. Hay cosas que uno desea proteger y que nunca les pase nada malo: hijos, familia, amigos.

—¿Qué cosas te sacan?

—Hace mucho tiempo que no me saco. Cuando era más joven sí. Lo que debo reconocer es que me molesta la gente maleducada, los patoteros, los corruptos y los chusmas.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—El humor, obviamente. Soy de reírme mucho con los humoristas. Mis hijas me hacen reír con algunas salidas que tienen. Y me gusta, a pesar que se reiteran una y otra vez con los años, algunas anécdotas graciosas con amigos en diferentes épocas de la vida. Algunas muy añejas inclusive.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una inversión. Meterme junto a mi madre hace muchos años en un sistema que no recuerdo el nombre. Ponías un dinero, comprabas productos, en el caso nuestro de limpieza. Los tenías que vender para recuperar lo invertido, y además incorporar gente a ese sistema. Un desastre.

—¿Cocinás?

—Sí, me gusta.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—Los de mi madre: tartas de frutillas o de duraznos.

—¿Una bebida?

—La Coca Cola. Y también me gusta tomar agua.

—¿Qué música escuchás?

—Menos cumbia y clásica, puedo escuchar diferentes ritmos. De todo. Voy descubriendo, pero podes encontrarme escuchando algún disco muy viejo, que me gusta.

—¿Una banda?

—Rolling Stone, Queen y Dire Straits. Y de acá Charly García y los Fabulosos Cadillacs.

—¿Un viaje?

—Todos, pero me quedo con tres. 1991: a Río de Janeiro con mis amigos, a ver Rock in Río. En 1996: mi primer viaje a Europa. Y en 2016: a Río de Janeiro, a ver los Juegos Olímpicos con mi viejo.

—¿Una ciudad?

—Paraná y Buenos Aires. De afuera no conozco tanto, pero me quedo con Barcelona y París.

—¿Un lugar para vivir?

—Depende la etapa de mi vida, pero siempre Paraná. En algún momento fue Buenos Aires, y en otro recuerdo mi idea de irme a Barcelona.

—¿Un barrio de Paraná?

—El mío. Cervantes al 400. Amigos del barrio que después fueron para toda la vida, el Club Ciclista.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Australia y Nueza Zelanda. Quiero ir a NY y Londres.

—¿Qué cosas te seducen?

—Disfrutar mis hijas, viajar, reuniones con amigos, una mujer cariñosa y de buen humor.

—¿Una mujer?

—Muchas. Mi madre (Kuky), mis hijas Lola y Mora, mi hermana Mariana, mi sobrina Iara, por supuesto. Pero en mi vida han sido importantes mis abuelas, mis tías y "Muñeca", alguien que fue mi madre cuando viví en Buenos Aires.

—¿Cuál es contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mis hijas.

—¿Cuantos grupos tenés de whatsapp y cuál es mejor?

—Debo tener 8 o 9, porque he dejado varios. Y el mejor, no sé, pero debería decir que el de compañeros de la primaria, es bastante intenso, je.

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—Hoy es sencillo conseguir un número. No se me ocurre alguien en particular.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Nadie en especial. Me gusta sacarme con mis hijas.

—¿Cuál es tu red social favorita?

—Facebook. En realidad es casi la única que utilizo. En Twitter e Instagram, tengo muy poca actividad.





Ficha personal

El multifacético negro. Gustavo Ibáquez nació el 28 de marzo de 1966, en Paraná. Fue jugador, árbitro, técnico, dirigente y es periodista. Jugó al básquet durante 10 años en Ciclista, y al rugby durante 20 en Tilcara. También tuvo pasos fugaces por el vóley, el fútbol, y el tenis. El deporte siempre ocupó una parte importante en su vida. En el rugby fue árbitro, dirigente y entrenador. En el básquet fue dirigente (presidente del Club Ciclista de Paraná 2011 a 2013). Trabaja en la Secretaría Electoral desde hace muchos años. En la actualidad conduce el programa de televisión In Goal que se emite los martes por Canal Once y que se ha convertido en un clásico de la región con 16 años en pantalla. Su primera incursión en el periodismo comenzó a los 9 años en un programa que desarrollaba en la escuela Rivadavia. A principio de los 90 comenzó a trabajar como cronista en El Diario, dónde estuvo 10 años. Trabajó en radio El Mundo y como comentarista recorrió el país siguiendo las campañas de Echagüe y Sionista y la Selección de Entre Ríos. Fue integrante de Deportados uno los programas pioneros e innovadores de la TV.