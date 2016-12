Gustavo Bordet le sugirió a los intendentes que no se compliquen con gastos

El gobernador, Gustavo Bordet , les sugirió ayer a los intendentes peronistas ser cautelosos con las administraciones a su cargo dado que la provincia está en un delicado equilibrio.





"Defiendo los intereses que tengo que defender, que son los de mi provincia", afirmó Bordet al encabezar en Federal un encuentro con los intendentes peronistas durante el cual se proyectaron acciones políticas e institucionales para 2017 y se analizó el panorama financiero que tiene la Provincia delante.





El mandatario describió el encuentro: "Hablamos de distintas medidas que están en discusión y que van a tener impacto en nuestros sistemas de ingreso de la provincia y de los municipios".





En el caso del impuesto a las Ganancias les dio a conocer a los presidentes municipales algunos detalles de la reunión que mantuvo con ocho de sus pares el martes en Buenos Aires: "La necesidad de poder encontrar un proyecto alternativo que proteja el salario de los trabajadores, pero que también se tenga en cuenta morigerar el impacto que tiene como carga fiscal para nuestras provincias".





En ese marco, durante el encuentro se recordó que el impuesto a las Ganancias es coparticipable a las provincias y a los municipios, con lo cual las definiciones que se tomen al respecto afectarán de un modo u otro las arcas municipales.





El proyecto que tiene media sanción en el Senado y cuyo debate se postergó implica una quita de 2.856 millones de pesos anuales para la provincia y 457 millones de pesos para los municipios. El proyecto que impulsaba el gobierno nacional significaba una quita de 991 millones para la provincia y 159 para los municipios.





"La modificación del impuesto a las Ganancias es un tema económico, no político", remarcó el gobernador, y sostuvo: "No queremos seguir perdiendo recursos, porque el costo fiscal del impuesto a las Ganancias en un 50% lo pagamos las provincias".





"Acá no se puede hablar de lealtades o traiciones, sino de defender los intereses que yo tengo que defender, que son los de mi provincia", afirmó el mandatario.









***

Las finanzas









Bordet insistió en transmitirle cautela en materia financiera a los intendentes para que no se comprometan a gastar más de lo que se espera recibir y no asumir compromisos que después no puedan ser cumplidos: "Porque las previsiones son de mucha cautela. Estamos en un equilibrio muy fino, y hay que trabajar para sostenerlo", detalló.





"Esto no lo hacemos solo con intendentes justicialistas, sino también con los intendentes vecinalistas y de Cambiemos, porque entendemos que son problemas que atraviesan a todos y que tenemos que estar trabajándolos en común", agregó Bordet luego de la reunión de la que participaron también los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Salud, Ariel de la Rosa, y la titular de Vialidad, Alicia Feltes, entre otros funcionarios.





En cuanto a lo político dijo que instó a los intendentes a "generar desde el justicialismo una amplia convocatoria a todos los dirigentes que alguna vez estuvieron y que por algún motivo se fueron, y a garantizar un gran marco de acuerdo en internas, que todo el mundo pueda presentarse, no limitar, no proscribir a ningún dirigente". "Creo que de esa síntesis podemos encontrar la mejor lista para tener una propuesta viable en 2017", expresó el mandatario.









***

Paritarias









"Es una época en la que el año está prácticamente cerrado y estamos tomando todos los recaudos y previsiones para 2017", indicó Bordet, y se refirió a la apertura de paritarias el año que viene: "Es obvio que va a tener que haber aumento, porque hubo un proceso inflacionario que deterioró el salario de los trabajadores".





"Vamos a estar convocando a paritarias como se hace habitualmente en el mes de febrero y ahí nos sentaremos a discutir con los gremios de la administración central, ATE y UPCN, también con los gremios docentes para alcanzar un acuerdo que por un lado resguarde el salario de los trabajadores y por el otro no comprometa aún más las finanzas provinciales", señaló finalmente.