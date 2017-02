Gremios docentes abren críticas al posible "control facial" en escuelas

Se trata de la implementación de una metodología hasta ahora poco usual: un control facial del docente para llevar un registro on line de la hora de ingreso y de egreso de la escuela. El procedimiento permitiría más de una registro por día, atendiendo a la dinámica de las escuelas secundarias donde el profesor tiene módulos distribuidoras a lo largo de toda la jornada escolar.





De ese modo, apuntarían a lograr un uso más amplio de las potencialidades que tiene el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). Ese mecanismo sirve hoy para el control de ausentismo docente pero basadas en planillas que deben confeccionar los directivos, los rectores o el personal administrativo de las escuelas. Con el control facial a implementar, se eliminará la papelería.





Ausentes





El anuncio de los avances en la aplicación de ese sistema lo hizo el presidente del CGE, José Luis Panozzo, durante una reunión con los directores departamentales de Educación hace una semana. Panozzo ya ha mostrado su preocupación respecto del alto nivel de ausentismo en las escuelas.





La Ley de Presupuesto fija cada año de modo taxativo el nivel de ausentismo en las escuelas, cuya cifra está fijada en un ocho por ciento de la planta docente total que no puede superada. Estos números, en los hechos, son sensiblemente más abultados. El ausentismo por enfermedades de largo tratamiento ronda entre el 15 y el 30 por ciento, pero el ausentismo transitorio alcanza índices que se aproximan al 40 por ciento, y en departamentos como Victoria, al 50 por ciento.





Mendoza es uno de los distritos que ya ensayó un mecanismo electrónico de vigilancia del ausentismo en las escuelas. Empezó en 2016. Para eso, echaron mano a la utilización de la tecnología para controles biométricos de modo de marcar "presente" en las aulas y salas de profesores. En ese caso, el método escogido fue el control digital a través de la huella dactilar, que implica menos gastos. Antes, se descartaron otros como el registro facial, que implicaba tomar una foto de cada persona.





En Mendoza, el sistema se pensó en etapas. En Entre Ríos también barajan una modalidad de implementación parecida. El sistema arrancará en las escuelas de mayor población escolar y docente.





Gustavo Broin, director departamental de Educación de Victoria, dio los primeros detalles de lo que se piensa hacer.





"En el transcurso de este año, el sistema se va a ir aplicando en las escuelas de la provincia. Se va a comenzar con aquellas que tienen mayor dimensión, y se hará con lectores faciales, para hacer un acompañamiento de lo que es la asistencia del personal. Esto permitiría vincularlo con el sistema SAGE, que es lo que después permite hacer las liquidaciones de sueldos, y después llevar un buen controlar del cumplimiento de la asistencia del personal", indicó.





Recursos





El seguimiento desde el SAGE no es sólo para el docente. También para el alumno.





En 2010, el CGE aprobó la implementación en todas las escuelas de Entre Ríos del denominado Legajo Único del Alumno, un mecanismo de seguimiento similar al que se aplica con los docentes y que permite conocer de forma más o menos metódica su situación laboral.





En el caso de los estudiantes, se busca conocer cuántos alumnos conforman el sistema educativo, cuántos abandonan, cuántos mudan de las escuelas diurnas a las nocturnas, cuántos repiten, cuántos promocionan, qué número asiste al comedor, cuántos reciben copa de leche, qué porcentaje tiene discapacidad mental o motriz. Incluso, el Consejo de Educación acaba de firmar un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para hacer un seguimiento de los chicos que asisten a comedores y copa de leche.





Esa idea está inmersa en el plan, que antes se conoció como Programa de Reforma de Gestión Administrativa del Sistema Educativo (Pregase) y que ahora se conoce como Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), fue impulsada por la Nación y procura unificar la información básica de todo el sistema educativo provincial. Entre Ríos se sumó en 2004 al Pregase con un objetivo claro: transparentar el manejo de recursos destinado al pago de salarios de los 44.000 docentes.





En diálogo con EL DIARIO, Broin dio cuenta de los primeros esbozos del proyecto de control facial docente. "Se trata de potenciar la informatización y reducir los procesos administrativos en las escuelas. Por ejemplo, si hoy un docente llega tarde, no hay modo de controlar eso. Además, todo el control es en forma manual. Las llegadas tarde quedan diluidas en el sistema de control", indicó. La idea de Educación es instalar en cada escuela un lector facial, en un proceso gradual: la información que colecte esa terminal estará conectada al SAGE. "Es un registro del rostro de la gente: se focaliza sobre su ojo, y marca cuando llega y cuando se va. Además, registra las horas que debe cumplir en el establecimiento. Es un registro diario.





Si el docente tiene un módulo en la escuela, hace ingreso y egreso; y si vuelve por otro módulo, lo mismo. No hay límite para marcar ingreso y salida. Esto permitiría un proceso más ágil de control, porque sería algo automático", indicó Broin.









Sorpresa sindical





La vocal gremial del CGE, Perla Florentín, se mostró sorprendida cuando se la consultó sobre la idea oficial de aplicar un control electrónico de ausentismo docente.





"No sé nada de eso. Me estoy enterando en este momento. El Consejo de Educación no hace reuniones de vocales. Este año hubo una sola. Yo he planteado todos los temas que preocupan al docente, y he hablado con todas las autoridades, pero de eso no he tenido ninguna información", aseguró.





Florentín señaló que le resulta "rara" la propuesta. "No se trató nunca en el Consejo. No me lo dijeron nunca. Por supuesto que me parece una barbaridad, y no tengo conocimiento. No hay información oficial del CGE. Además, siempre hemos pedido información sobre ausentismo, y nunca la pusieron a disposición", apuntó.





- En Educación siempre hablan de un nivel de ausentismo cercano al 40 por ciento. ¿Tienen la misma información?





- No hay información. No sé de dónde sale ese porcentaje. Siempre lo pedimos, incluso para llevar a las discusiones paritarias, pero jamás está. Nunca han puesto a disposición ningún tipo de dato en ese sentido. Los datos de ausentismo docente no los tengo, no los manejo, y nunca se han presentado oficialmente.





Pedro Gutiérrez, secretario general de la seccional Victoria de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), dijo: "No estamos enterados de que se esté trabajando" en la idea de control facial de ausentismo. De todos modos, aseguró: "Lo rechazamos".









APFDigital / El Diario