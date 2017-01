González Fraga: "Quiero un país donde todos sean propietarios"

El designado presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, aseguró este jueves que se integra "a un muy buen equipo económico" y resaltó que el Banco Nación estuvo "muy bien manejado" por su antecesor, al tiempo que ratificó que apostará por expandir el acceso a los créditos para compra de viviendas: "Quiero un país de propietarios".





El economista defendió el gradualismo para lograr bajar el déficit fiscal porque, explicó, "es conveniente políticamente, éticamente, porque no se bajan los salarios, y además es posible porque hay acceso al endeudamiento".





El flamante titular del Banco Nación negó que su designación en el cargo como reemplazante de Carlos Melconian responda a su pertenencia a la UCR o a la relación que mantiene con algunos funcionarios y, por el contrario, afirmó que se debe a sus ideas económicas y a que el presidente Mauricio Macri "hace mucho" que lo conoce.





"A (el jefe de Gabinete) Marcos Peña lo conocí esta semana prácticamente, y no he tenido tanta relación con los demás funcionarios. Tampoco llego por radical, porque no creo que haya un reparto, no me suena a que sea por eso. Se sabe de lo que pienso y el Presidente me conoce hace mucho y decidió ofrecerme esta oportunidad", afirmó en una entrevista con radio Mitre.





El objetivo





González Fraga ratificó que durante su gestión va a dar impulso a los créditos hipotecarios para que "todo el mundo pueda acceder a una vivienda", y confesó estar "preocupado por la falta de reacción de la inversión".





El economista –que el lunes próximo arrancará formalmente con su gestión en la principal entidad financiera del país- destacó que buscará "crear las condiciones para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda".





El financiamiento a la vivienda económica es central para combatir la pobreza

"Quiero un país en donde todos sean propietarios", afirmó González Fraga, quien garantizó que acompañará "el esfuerzo del Banco Central para bajar las tasas de interés" y fortalecer el sistema financiero.





"Hay un núcleo duro de la pobreza, del 15 o el 20 por ciento, donde no llega el trabajo ni la educación. Los chicos están en la calle, en la droga y no en la escuela. Ahí lo central es fortalecer la familia, y en eso, lo central es la casa, la vivienda. En muchos casos de familias disfuncionales, con padres presos o ausentes, o adictos al alcohol, a las drogas, embarazos adolescentes o no deseados, muchas veces tiene que ver con la falta del espacio físico de una vivienda", sostuvo.





"Esto no es un gasto, es una inversión. Cuando se construye una casa también se construye un activo. Todo el mundo en Estados Unidos accede a la vivienda y quiero crear las condiciones para que esto sea posible. Quiero un país de propietarios y que todo el mundo pueda acceder a su vivienda", añadió.





Según dijo, "el sistema financiero es minúsculo, es la cuarta parte de lo que deberíamos tener. Por eso, el desafío es bajar los costos de la mano de un crecimiento fuerte de la bancarización y lograr tasas de financiamiento mucho más bajas. Es un objetivo que va de la mano de la estabilidad".





En ese sentido, indicó que "uno de los enormes costos de la inflación es las distorsiones que generan en el sistema financiero".





Además, González Fraga comentó escuetamente cómo llegó al Nación para reemplazar a Carlos Melconian: "El presidente Mauricio Macri me conoce hace mucho y decidió ofrecerme esta oportunidad", resaltó.





Con la estabilidad se van a lograr tasas de financiamiento mucho más bajas

Por otra parte, el economista dijo estar "preocupado por la falta de reacción de la inversión. Hay que darle impulso porque es lo que va a poner a la economía en funcionamiento".





A su criterio, "cualquier estímulo al consumo genera inflación. En consecuencia, no hay que adorar por ejemplo el consumo de electrodomésticos, que es todo material importado".





"Y hay que pagar salarios que sean sustentables en el tiempo, ya que cuando se regala dinero por algún mecanismo de gasto público financiado por inflación, es todo irreal", evaluó.





"Este es el desafío, porque si solo agarrás un helicóptero y tirás dinero desde el aire, ese aumento de consumo es efímero, insostenible e inflacionario. La inversión, a los diez minutos. Por eso, hay que convencer a los empresarios que es el momento de invertir", remarcó.





Por último, elogió al presidente Macri por "apuntar a las cosas correctas más allá de las estrictas conveniencias de corto plazo. Hoy se está cuidando a los que menos tienen".





Fuente: Infobae.