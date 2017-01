Gómez Centurión se disculpó por sus declaraciones sobre la dictadura

El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, pidió este lunes disculpas por sus declaraciones sobre la última dictadura cívico militar, que cosecharon generalizadas críticas y repudios desde el propio seno del gobierno, que salió a afirmar públicamente que "no representan el pensamiento" del Ejecutivo, y desde el oficialismo y la oposición, donde distintas voces incluso reclamaron la renuncia del funcionario.

Gómez Centurión pidió "una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas", y aseguró que "estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal".

El escueto comunicado, difundido menos de una hora después de negar a la agencia Télam que fuera a hacer nuevas declaraciones, alude a las opiniones que formuló en el programa Debo Decir, que conduce Luis Novaresio, donde aseguró que "lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra".

La disculpa de Gómez Centurión encastra con el comunicado difundido esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos , Claudio Avruj: "En virtud de algunas declaraciones sobre lo sucedido durante la última dictadura militar y ante consultas periodísticas al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación aclara que esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno, puesto que es esta Secretaría la encargada del tratamiento riguroso y efectivo de temas de esta naturaleza".

En la misma línea pero en declaraciones formuladas a radio La Red, el ministro de Justicia, Germán Garavano, enmarcó hoy en una "opinión personal" las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, y sostuvo que "ya la Justicia se ha pronunciado" respecto al terrorismo de Estado, con lo cual "no tiene sentido volver a generar debates sobre un tema en el cual la Justicia ya se pronunció en numerosos casos" y que, para el gobierno nacional, "es una política de Estado".

También la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó, tras un acto realizado en la Casa de Gobierno, que la posición del gobierno frente a las víctimas de la última dictadura militar es de "respeto" y consideró que ése "fue un momento muy doloroso para la historia que no vamos a cuestionar ni mucho menos".

Los dichos que dispararon la polémica fueron pronunciados por Gómez Centurión anoche, en el marco del programa televisivo Debo Decir, que se emite por el canal América, donde dijo que la última dictadura militar no existió un "plan sistemático" para la desaparición de personas sino una "reacción desmedida" y sostuvo, en relación a la cantidad de personas víctimas del terrorismo de Estado, que "no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras".

A raíz de estas afirmaciones, los repudios también surgieron dentro de la propia alianza oficialista Cambiemos, a través de la voz del jurista radical y coordinador del programa oficial Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, quien consideró que el pensamiento del titular de la Aduana "causa estupor y dolor" y "no es compatible esa manera de pensar con un funcionario de la democracia".

A su palabra se sumó también el "enfático rechazo" de la Coalición Cívica-ARI -socia en la alianza oficialista Cambiemos- a las expresiones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, etapa en la que el Estado desplegó "un plan sistemático para matar, secuestrar, torturar y robar bebés", y entendió que, "negarlo, es no reconocer el mayor logro de nuestra democracia".

En tanto, las voces más emblemáticas de las organizaciones de derechos humanos también salieron a repudiar los dichos de Gómez Centurión e, incluso, a reclamarle su renuncia. Una de ellas fue la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien reclamó la renuncia del funcionario tras las declaraciones a las consideró como "una provocación". "Vamos a tratar de reunirnos, hablaremos y veremos qué actitud tomaremos, pero Gómez Centurión tiene que renunciar," dijo Cortiñas en declaraciones a la FM Radio Con Vos.

Por su parte, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, además de mandarlo a la escuela a "aprender lo que está probado" en relación a lo sucedido durante la siniestra última dictadura militar, entendió que los dichos del funcionario "agravian a la historia y a todos los argentinos", y consideró que se trata de "una persona peligrosa para estar en un lugar público".

En tanto, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, definió los dichos de Gómez Centurión como "otra perla macrista", tildó de "lamentable que se siga discutiendo la cantidad de desaparecidos" y sostuvo que "lo que no admite el gobierno de (Mauricio) Macri es que acá hubo un genocidio".

A esas declaraciones se sumaron también las del premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, quien afirmó que "Gómez Centurión fue cómplice de la dictadura" y sostuvo que lo ocurrido en esos años "no sólo fue un genocidio sino fue un atentado a la humanidad, aunque haya un desaparecido es un crimen de lesa humanidad".

También las de la referente en Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide, quien dijo hoy que el director nacional de la Aduana Juan José "Gómez Centurión es un ignorante," que negó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura militar, al señalar que esa metodología criminal fue reconocida por el propio genocida Jorge Rafael Videla.

Dentro del ámbito político, los repudios se hicieron escuchar desde la oposición tanto en boca de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como del jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde; de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer; y del dirigente massista Daniel Arroyo.

En una serie de tuits que escribió este mediodía, Cristina Fernández de Kirchner entendió que, con sus dichos, Gómez Centurión "cometió apología del delito", y recordó que "las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición".

Además, consideró que "la reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión" sino que "es (el presidente Mauricio) Macri".

Por su parte, el diputado Héctor Recalde, en declaraciones formuladas a radio El Mundo, repudió los dichos del titular de la Aduana y, tras tildarlos de "ofensivos", entendió que seguramente "debe ser el último acto público de Gómez Centurión" como funcionario del gobierno nacional.

También a través de la red social Twitter se pronunció Margarita Stolbizer, quien aseguró que "las palabras de Gómez Centurión expresan ignorancia y provocación" y planteó que "no merece ser parte de un gobierno democrático".

En tanto, el dirigente del Frente Renovador Daniel Arroyo calificó como "una barbaridad absoluta" las declaraciones del titular de la Aduana y sostuvo que el funcionario "debería renunciar" tras sus dichos. También se sumó a sus dichos el diputado nacional e integrante del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, quien sostuvo que los dichos de Gómez Centurión "ratifican su pensamiento" dado que "él tuvo participación en los levantamientos que querían lograr la impunidad de todo lo que se había actuado en la dictadura, con lo cual, con esos antecedentes uno queda librado de comentario".

A su vez, las afirmaciones del titular de la Aduana cosecharon los repudios de organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que, a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana, reafirmaron que "son 30 mil los desaparecidos" y que fue "un genocidio" lo sucedido durante la última dictadura militar "ante la nueva provocación del gobierno nacional".

También el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, expresó su "absoluto repudio" a las afirmaciones del titular de la Aduana y sostuvo, a través de un comunicado, que "nuestra democracia no puede admitir que ex funcionarios de la dictadura cívico-militar ocupen cargos en el Estado y menos aún aquellos que se alzaron contra la democracia en los episodios vividos durante los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, que intentaron condicionar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia".





Télam