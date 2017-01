Gómez Centurión dijo que la dictadura "no fue un plan genocida" sino "una reacción desmedida"

"Vos estás diciendo que fue un plan genocida, yo no comparto esa visión de la historia​. Fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente", dijo Gómez Centurión por América, interpelando a la periodista Romina Manguel, a quien tildó de "militante".

"Lo que pasó fue un caos. La descentralización de la lucha generó un plan caótico, no sistemático. Sistemático fue (el centro de exterminio nazi) Auschwitz. Fue un modelo caótico lo que ocurrió en los 70, fue una desgracia", dijo el funcionario, ex veterano de Malvinas en el programa

Gómez Centurión: "La dictadura no fue un plan genocida"

"¿Qué siente con La Perla, con la ESMA?", le repreguntaron en el programa sobre estos centros clandestinos de detención y tortura. El funcionario respondió: "Eso casualmente son lugares descentralizados donde se generó un modelo caótico de conducción de la guerra". Aseguró además que "Galtieri fue un personaje de la historia que nadie va a recordar".









Ante la consulta si no creía que lo que hubo en el país, tal como afirman los fallos judiciales, fue un plan sistemático de desaparición de niños, el funcionario del gobierno macrista respondió: "Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer una persona. Fue un torpísimo gol​pe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".









"No hay nada para reivindicar ni de un lado ni del otro. Lo que hay que encontrar es el sentido de verdad del contexto histórico", concluyó.













Fuente: La Capital