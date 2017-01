Gioja se quejó por el giro de fondos a Buenos Aires: "Macri se llevó el federalismo a marzo

"Y todavía la tiene previa", ironizó el diputado y titular del PJ, sobre el salvataje económico que el presidente prepara para el distrito de Vidal.

La decisión del presidente Mauricio Macri de asistir a la provincia de Buenos Aires con 25.000 millones de pesos fue rechazada con dureza por el exgobernador de San Juan y actual diputado nacional José Luis Gioja, quien manifestó desde su provincia el descontento con la medida.



"Estamos ante un hecho que no tiene precedentes desde el retorno de la democracia hasta hoy, que un presidente le otorgue recursos millonarios a un Estado provincial de su mismo signo político sin importarle la situación de las demás provincias", denunció Gioja, titular del PJ, y remató: "Macri se llevó el federalismo a marzo y todavía la tiene previa".



Manteniendo el tono irónico para expresar su fastidio, el exmandatario sanjuanino dijo que "el Gobierno Nacional adolece de 'reunionitis'" porque "se la pasa haciendo reuniones con gobernadores en las cuales les dicen una cosa y terminan haciendo otra".



Además, advirtió que "con esta medida Macri y sus funcionarios desconocen la situación de las demás provincias y el sentido de federalismo que debe imperar en las decisiones que impliquen reparto de fondos".



"No desconocemos la situación de la provincia de Buenos Aires -aclaró Gioja- pero no se pueden desconocer las necesidades de otras provincias que están tan necesitadas de recursos como Buenos Aires. Así como está planteada, esta medida resulta total y absolutamente discrecional".



Gioja no quiso adelantar si el análisis de esta medida gubernamental ameritará convocar al Consejo Nacional del PJ, pero anticipó que hablará con los gobernadores justicialistas para tomar una decisión.