Gigantes de Silicon Valley van a la Justicia contra el veto inmigratorio de Trump

Las principales compañías tecnológicas de EEUU, entre ellas Apple, Facebook, Google y Microsoft, presentaron un escrito legal en el que se oponen al polémico decreto antinmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este lunes medios locales.



El escrito, firmado por 97 compañías, fue presentado anoche ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en San Francisco (California), indicó The Washington Post en su portal web.



Se trata de una acción poco frecuente por parte de los grandes grupos tecnológicos y demuestra "la profundidad de la animosidad hacia la prohibición de Trump" en Silicon Valley, meca de las empresas tecnológicas, según el diario.



Las compañías, entre las que también figuran Netflix, Twitter y Uber, han presentado el escrito ante le misma sede judicial que unas horas antes se negó a restaurar de forma inmediata el decreto que permanece bloqueado desde la noche del viernes, informó la agencia EFE.



Ese día, el juez federal James Robart bloqueó provisionalmente, mientras revisaba el fondo del caso, el veto que desde el 27 de enero impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.



El sábado por la noche, el Gobierno de Trump apeló la decisión del juez Robart y presentó un recurso a la Corte de Apelaciones de que restaurara el veto que había sido bloqueado por el magistrado y que fue rechazado.



El escrito de Silicon Valley, un eje de innovación donde la inmigración se considera un elemento central de la identidad de las tecnológicas, se produce además tras una semana de protestas en todo el país contra el decreto.



Pero Trump niega la importancia de esas protestas y aseguró hoy que todos los "sondeos negativos" sobre su polémico veto migratorio "son noticias falsas".



"Todos los sondeos negativos son noticias falsas, igual que los sondeos de (las cadenas) CNN, ABC y NBC en la elección. Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y escrutinio extremo", sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter.



Varias encuestas recientes señalan que una mayoría de los estadounidenses se opone al veto migratorio ordenado por Trump el pasado 27 de enero, que impide temporalmente la entrada a EE.UU. de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.



En otro mensaje en Twitter, también publicado este lunes, Trump parece responder a varias informaciones de los últimos días sobre la enorme influencia que tiene sobre él y en la Casa Blanca Steve Bannon, su jefe de estrategia.



"Yo estoy a cargo", afirma Trump en ese tuit, para después agregar que "todo el mundo lo sabe" y acusar a "algunos medios de NOTICIAS FALSAS" de mentir al respecto.



Bannon presidió Breibart News, un conglomerado digital convertido en altavoz del nacionalismo y la alt-right (nueva ultraderecha) estadounidense, y ha sido llamado por el diario The New York Times "el presidente de facto" o por la revista Time el "gran manipulador" por su omnipresencia en las decisiones más audaces y polémicas tomadas por Trump.



La resolución de la corte de apelaciones fue un duro golpe para Trump, quien como suele hacer -para contrarrestar las "falsas noticias" de la prensa, afirma- respondió con un mensaje en la red Twitter ayer.



"Simplemente no puedo creer que un juez ponga a nuestro país en tal peligro. Si algo ocurre hay que culparlo a él y al sistema judicial. La gente está entrando. ¡Mal!", escribió Trump sobre la decisión de la Corte.



Y siguió: "He instruido a Seguridad Nacional que revise a la gente que viene a nuestro país muy cuidadosamente. ¡Los tribunales están haciendo el trabajo muy difícil!".



La decisión de ayer obligó al gobierno a restaurar miles de visados y a abrir nuevamente las puertas a millones de inmigrantes y refugiados.



Para colmo, la corte de San Francisco que rechazó la apelación de Trump pidió a los demandantes en el caso -los estados de Washington y Minnesota- que presentaran argumentos a favor de su posición a la medianoche local de ayer (hoy por la madrugada, hora argentina) y que el gobierno de Trump haga lo propio hoy por la tarde.



De acuerdo a expertos legales, la corte de apelaciones podría tomar una decisión final esta semana y es probable que la batalla llegue pronto a la Corte Suprema de Justicia.



Mientras tanto, los refugiados de todo el mundo, que estaban vetados durante 120 días bajo la orden de Trump, y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, prohibidos durante 90 días de acuerdo con el decreto publicado el 27 de enero, podrán seguir llegando al país con las visas necesarias.



Estas medidas, que comenzaron a ser ejecutadas al día siguiente del decreto, provocaron de inmediato una ola de protestas masivas dentro y fuera del país y desataron el repudio de gobiernos extranjeros, entre ellos sus principales socios europeos y las naciones que se vieron afectadas por el decreto.



El Departamento de Estado tuvo que volver a fojas cero ayer, y levantó por completo la anulación de las visas para entre 60.000 y 100.000 extranjeros afectados por el decreto de Trump.



El Departamento de Seguridad Nacional también ordenó la cancelación de "todas las acciones para implementarlo", según informó en un comunicado oficial.