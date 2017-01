George R.R. Martin cree que 'Vientos de Invierno' estará listo en 2017

Los fans de 'Juego de Tronos' se dividen en dos frentes: los que piden y exigen al autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego' que se siente a terminar el sexto libro de la saga de una vez, y los que defienden al escritor y su libertad para desarrollar su obra con la rapidez que quiera o pueda hacerlo.

En su blog personal, en el que Martin habla de su vida y obra, de fútbol y de otros temas, un fan le ha preguntado directamente por el progreso de la novela. No es el primero que lo hace, pero esta vez el escritor ha respondido al comentario.

"No he terminado aún, pero he hecho avances. Pero no tantos como esperaba hace un año, cuando creía que habría terminado a estas alturas. Creo que saldrá este año. (Pero eh, pensaba lo mismo el año pasado)", escribía Martin.

Desde 2011, cuando se publicó 'Danza de dragones', Martin ha ido retrasando una y otra vez la publicación de la continuación. El manuscrito de 'Vientos de Invierno', que está previsto que sea la penúltima entrega de la saga (que terminaría con 'Sueño de Primavera'), tendría que haber estado terminado para Halloween de 2015, pero entonces el escritor anunció en su blog personal con un sentido comunicado que, digamos, los Siete Dioses no están de su lado.

"Mis editores están decepcionados, HBO está decepcionada, mis agentes y editores internacionales y traductores están decepcionados... pero nadie podría estarlo más que yo", admitía Martin a principios de 2016. Los lectores de la saga que querían conocer los acontecimientos de la pluma de Martin tuvieron que conformarse con ver cómo la serie de HBO adelantaba a su creador y empezaba a desvelar el futuro de la saga en su sexta temporada (una de las mejores de la serie, por otra parte).

Fuente: ECartelera