Gatica fue a buscar aire a la altura de la Quiaca

El 5 de febrero se levanta el telón para el calendario 2017 de la Federación Internacional de Natación (FINA). Ese día los colosos correrán la tradicional maratón de aguas abiertas Santa Fe-Coronda y allí habrá presencia entrerriana. Se trata de Mauricio Gatica, nadador nacido en Bovril.

El entrerriano se encuentra por estos días entrenando en los 3.500 metros de la Quiaca con la intención de buscar su mejor forma y llegar óptimo a la cita santafesina.

Desde el norte argentino el nadador habló con Ovación respecto de su elección a la hora de buscar la puesta a punto: "La verdad es que me está yendo muy bien en los entrenamientos. Elegí la altura por un desafío y porque no es nada fácil entrenar acá en la Quiaca con la altura. Eso me va a producir un aumento en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre que me va a dar mucha más oxigenación así que voy a tener mucha más resistencia para la carrera. Este lugar además cuenta con un centro del alto rendimiento que está perfectamente adaptado para los atletas de alto rendimiento".

Está claro que no es ir y nada más. Para estos casos, como otros tantos, los planes de trabajo están a la orden del día. Mauricio Gatica tuvo el suyo aunque con algunas variantes en el medio.

"El plan de entrenamiento que tengo es de 10 días proyectado para la Quiaca, pero lamentablemente con el alud que hubo me tuve que ir a San Salvador de Jujuy a 2.000 metros de altura y mañana (hoy) cumplo los 10 días. Fueron en total 10 en la altura", afirmó.

La Santa Fe-Coronda es especial para el bovrilense ya que siempre fue un seguidor de esta competencia por la televisión: "Para mí la Santa Fe-Coronda es algo muy importante porque es una carrera que desde chico que la veo en la tele como la Hernandarias-Paraná. Es muy importante que se vuelva a hacer por FINA y estoy muy contento por eso. Toda esta preparación es para esa carrera. Estoy muy contento además porque voy a ser el único entrerriano representando a la provincia. Somos aproximadamente 30 nadadores de países diferentes y los objetivos son cada vez mayores para mí. Tengo una exigencia más grande cada año y me gustaría hacer un tiempo para estar cerca de los punteros", dijo y agregó: "Hay un nivel excelente de participantes en esta carrera, pero la idea es salir a disfrutar y hacer una muy buena carrera".

Después de la Santa Fe Coronada el circuito FINA se debía trasladar a Paraná para realizar la Villa Urquiza-Paraná el 12 del mismo mes, pero porque el apoyo económico es insuficiente la cita se suspendió. Luego siguen: el 31 de julio: Lake St. John (Canadá); 19 de agosto Lake Ohrid (Macedonia) y 3 de setiembre Capri-Nápoli (Italia). La intención del nadador entrerriano es estar en todas, pero si no hay apoyo se dificulta.

"Con respecto a la pruebas de FINA mi idea es seguir todo el campeonato, pasa que como se sabe el apoyo que tenemos los deportistas amateurs es muy poco y por ahí se complica para seguir todas las carreras", dijo.

Por último el nadador entrerriano habló de la suspensión de la Villa Urquiza-Paraná por el calendario FINA y claro que al igual que los organizadores se lamentó: "Sobre las carreras de Entre Ríos que te puedo decir. Yo soy amigo de los organizadores y se el esfuerzo que hacen ellos para poder organizarla. Lamentablemente si no hay apoyo para ellos y para mi que soy atleta se hacer muy complicado seguir con este deporte".