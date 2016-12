Ganancias y emergencia social recalientan la sesión en Diputados

Laspina aseguró que el proyecto de emergencia social "agrega institucionalidad a lo que antes era el conflicto en las calles"

La sesión especial de la Cámara de Diputados tiene como uno de los temas centrales a debatir los dictámenes de reforma al impuesto a las Ganancias con resultado incierto, luego de que volvieron a fracasar las conversaciones para unificar una propuesta debido a que ninguno de los proyectos cuenta con el número para imponerse.Pese los intentos de acercar posiciones la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, mostró las diferencias que existen entre el dictamen de mayoría del oficialismo y los tres de minoría del kirchnerismo, del massismo-justicialismo-progresistas- y de la Izquierda, todavía parecen insalvables a poco de comenzar la sesión, que se extenderá hasta altas horas de la madrugada.Previamente el plenario debate el proyecto de Emergencia Social que reúne el consenso de todos los bloques parlamentarios y plasma el acuerdo alcanzado entre las organizaciones piqueteras y el gobierno nacional para declarar la emergencia hasta 2019.El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina (PRO), aseguró que el proyecto "viene a reconocer el duro diagnóstico de los últimos años y a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles, en un marco de diálogo que no existía hasta hoy".Laspina dijo además que el proyecto de emergencia social "mejora los derechos sociales y las condiciones laborales de los trabajadores de la economía popular" y sostuvo que "no es una ley en contra de nuestro gobierno sino que ratifica las prórrogas de los últimos años y viene a reconocer un duro diagnóstico".Al abrir el debate de la iniciativa que declara la emergencia social hasta diciembre del 2019, Laspina puso de relieve que el proyecto "viene a agregar un abordaje distinto a los sectores de la economía que no están alcanzados por muchos derechos que ni de lejos están alcanzados por la discusión que hoy monopoliza el debate", en torno a la reforma del impuesto a las Ganancias".Tras la aprobación de la emergencia social, el plenario pondrá a consideración el dictamen de mayoría impulsado por Cambiemos y si ese despacho no reúne los votos se pasará a votar la propuesta del FPV-PJ, mientras que si ese también fracasa se abordará el del massismo.Fuentes parlamentarias admitieron que en las últimas horas "hubo conversaciones de diputados del kirchnerismo con el massismo a nivel político y técnico" para que el FPV-PJ acompañe el dictamen del Frente Renovador, pero afirman que aún no lograron avances en ese sentido.Por otro lado, las fuentes no descartaban la posibilidad de que el plenario pueda pasar a un cuarto intermedio a la madrugada para continuar con las conversaciones y retomar el miércoles la sesión con una propuesta unificada, aunque Cambiemos rechaza por el momento esa alternativa.Al inicio de la sesión se rindió homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre último a los 90 años, quien fue recordado por legisladores del kichnerismo y de diferentes bloques de izquierda, que pusieron de relieve su figura y destacaron la importancia de su legado en la historia latinoamericana.Además el dirigente de la Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano asumió como diputado nacional en reemplazo de Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), quien renunció a su banca para dar cumplimiento a los acuerdos de bancas rotativas puestos en práctica por ese espacio.Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) integrante del FIT, cederá de esta manera su banca a Giordano, dirigente de Izquierda Socialista (IS), otra de las fuerzas de la coalición de izquierda, a la cual también pertenece el Partido Obrero (PO).De esta manera, el dirigente del IS completará el mandato de Bregman para dar cumplimiento a los acuerdos de bancas rotativas puesta en práctica por el FIT.