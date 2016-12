Ganancias: Michetti aclaró ahora que no hará falta el veto

Luego de haber anticipado en televisión que si el proyecto sobre Ganancias era aprobado en el Senado tal cual venía de Diputados, el Ejecutivo lo vetaría, la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, aclaró que "no vamos a llegar a esa instancia", dando por descontado que en el cuerpo que ella conduce habrá modificaciones.Por La Red, Michetti señaló en referencia al veto que "lo que creemos es que no vamos a llegar a esa instancia". Horas antes, en el programa Intratables había señalado que "no tenemos alternativa más que vetar la ley", si el Senado aprobaba sin modificaciones.La titular del Senado comentó que tras esas expresiones habló con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y otros ministros, y concluyó que hace falta "un proyecto de Ganancias que ayude a mejorar la situación actual para la gente que tiene que pagar ese impuesto".Michetti explicó que la estrategia del Gobierno será cambiar el proyecto sancionado en Diputados. "Tenemos que poner un criterio de razonabilidad, en cuánto podemos poner de dinero del Estado para esto y mejorar de manera gradual".