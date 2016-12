Fuerte repudio en las redes sociales por "Caso Cerrado"

Debido a la crisis económica que atraviesa el país, las latas siguen firmes en la programación de la televisión abierta.

Hace unas semanas, desembarcó en Argentina "Caso Cerrado", el éxito de la cadena norteamericana Telemundo en el que la abogada cubana Ana María Polose encarga de dirimir en vivo un conflicto legal.





"Madre tiene orgía con gemelos enanos". "No quiero tener un hijo de mi hermanastro". "El espíritu de su novio muerto baja y le hace el amor". "La electrocutó porque es un tacaño". "Siente asco hacia su mujer embarazada". "Mujer toma venganza y lanza a su abusador por un balcón". "Le hizo la circuncisión al hijo sin consentimiento de la madre y ahora el niño tiene herpes". Eso dicen algunos de los expedientes que le llegan a la doctora Polo.





Sin lugar a duda, se tratan de historias de vida muy fuertes y que generaron un fuerte repudio en las redes sociales por los duros temas que se tratan en el ciclo. Cientos de usuarios manifestaron su enojo con Telefe por poner al aire en "el canal de la familia" un programa de estas características.

El programa también ha recibido numerosas críticas por "falsear a los testimonios". De hecho en los créditos del ciclo se puede leer que "en algunos testimonios se recurre a actores para preservar su intimidad"





Cabe destacar que en distintas entrevistas, la doctora Ana María Polo sostuvo la veracidad de los conflictos que se ventilan en su show e indicó que todos son casos de la vida real, escogidos por la producción.





"Acá vienen las personas libres y voluntariamente a buscar una solución a un conflicto", manifestó. De visita en Chile, el año pasado, la conductora aceptó que algunas historias se recrean, pero dijo desconocer cuáles: "Las personas que las realizan no son actores, sino que usualmente es gente que siente el tema porque ha estado en una situación parecida al caso que se está llevando a cabo. Entonces ellos no están actuando, sino que están viviendo su problema. Pero sí, hay casos que son recreados y yo no sé cuáles son".