Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Nancy Pazos en vivo Yanina vs. Nancy

Continúa la rivalidad entre Yanina Latorre y Nancy Pazos, ambas panelistas de Los Ángeles de la mañana. Este martes, mientras estaban al aire, ambas protagonizaron un fuerte cruce en el que incluso la mujer del ex futbolista se levantó y se retiró del estudio ante la mirada atónita de Ángel De Brito.

Fue en ese instante en el cual Latorre se levantó y abandonó el estudio. Minutos después volvió envuelta en risas pero aclaró: "Era irme, o putearla. Como ya la obsesión de Nancy conmigo es tremenda. Vamos a hacer una cosa, no hablemos más al aire con Nancy, porque me aburrió. Lo que yo hable de Nequi Galotti es problema de ella y mío".





"Si no te gusta lo que digo, hablalo con el productor o avisale al conductor. El condutor me reta, vos, no. Porque yo a vos no te reto. Yo a vos no te lo hubiera hecho porque yo con vos no tengo onda y me chu... un hue... lo que te pasa. Hablé con Ángel de empezar así el programa. Me tenés podrida. El problema sos vos, Nancy, no nosotras, te lo digo posta. Y tu autoritarismo es insoportable", expresó la panelista a su colega.