Fuero Contencioso: predominan reclamos por pedidos de reajustes salariales de docentes y jubilados

Creadas en octubre de 2012 por la Ley provincial Nº 10.051, las cámaras en lo Contencioso Administrativo con asiento en las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay tienen por objeto atender los juicios que antes se tramitaban exclusivamente en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Este fuero fue concebido para ejercer el control de los actos de la administración pública, con la intención de que no se aparten de la aplicación del Derecho en sus diferentes facetas. Las demandas iniciadas por empleados públicos, que en primera instancia están obligados a realizar el reclamo pertinente ante el Estado, y de los jubilados de las cajas tanto provincial como municipales, son los casos más frecuentes que se tramitan en esta jurisdicción.

Al margen de los mencionados procesos, el trabajo de los tres camaristas que se desempeñan en esta sala acaparó una mayor atención por parte de la población por los amparos que se presentaron para frenar el tarifazo de la energía eléctrica. Fueron tres planteos iniciados por empresas que tuvieron acogida favorable en primera instancia, pero que no corrieron la misma suerte en el STJ. El que promovió Bioder SA, una planta productora de carne porcina de la ciudad de Viale, que accionó contra la Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), con resultado favorable del camarista Marcelo Baridón. También eligió la vía del amparo la Estación de Servicios Laurencena SRL, con sentencia a favor emitida por la camarista Gisela Schumacher. Finalmente, el camarista -y actual presidente del cuerpo en Paraná- Hugo González Elías hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la firma Pisos Gerardo Mizawak para que no se apliquen los aumentos de la tarifa eléctrica.

"El amparo acá funciona asiduamente, con errores y con aciertos, pero hay una amplia consideración si se dan determinados requisitos. Aunque en otros fueros, en otras provincias, para que el amparo funcione es mucho más excepcional la admisión y también es menos veloz el trámite. En esos casos puntuales, que podría ser un contencioso, se resuelve rápidamente en menos de dos meses. La diferencia es que el amparo va a un juez y puede ser cualquier juez", definió en entrevista con UNO González Elías.





Casos que marcan antecedentes

La resolución de cuestiones que atañen a reclamos remunerativos de agentes de la esfera estatal, tanto activos como pasivos, representa uno de los rubros que mayor demanda tiene en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Se trata de planteos que fueron desestimados en instancias preliminares tramitados como pedidos de reajustes por docentes, en su mayoría, y en menor medida por jubilados. "La mayoría de los casos de jubilaciones cuando se deciden tienen impacto, como cuando se resuelven reajustes, que es uno de los rubros más importantes. Son situaciones donde los jubilados dicen 'a mí me tendrían que pagar más por distintas circunstancias'. Hay un principio previsional que es la proporcionalidad y otro es la movilidad. ¿Qué significa en nuestro sistema? Que si a los empleados antiguos del cargo que esta persona que se jubiló le han hecho algún tipo de aumento, a ellos también les corresponde. No siempre se hacen automáticamente. Esos criterios, aunque son individuales, se replican en muchísimos casos", graficó el magistrado.





Discusión por la tarifa eléctrica

En forma individual los tres camaristas debieron pronunciarse en relación a los amparos contra la aplicación del cuadro tarifario energético en Entre Ríos. Con distintos argumentos, pero en base al mismo eje, González Elías, Baridón y Schumacher le dieron acogida a cada uno de los planteos.

Por otro lado, el presidente de la Cámara también tuvo que expedirse sobre una cautelar de una asociación de consumidores que pretendía suspender el efecto de las resoluciones que autorizaban los aumentos. Al respecto opinó: "Era una cosa diversa. Las cautelares tienen determinadas características y dos ejes: en este caso, la sentencia que se dicte no debe ser ineficaz. Los actos que se pretendían suspender habían sido dictados a fines del año pasado y a principios de este. El pedido de la cautelar fue realizado en agosto, pero tenemos una carencia que perjudica a los justiciables, que es que no están reguladas las acciones de clase. El tema es que hace días sale la resolución por el cual se decide sobre la cautelar; hubo dos posturas, una en la que nos encontrábamos la doctora Schumacher y yo, que decíamos que suspender la aplicación del cuadro tarifario era tardío. La urgencia se diluyó por agentes externos al tribunal. En tanto, Baridón consideró que a esto había que reencauzarlo como una acción de clase, pero ya sobre el fondo de la cuestión".

Más adelante, el camarista se mostró a favor de alentar los procesos colectivos, aconsejando que ese sea el camino que siga la demanda de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen). "Si hubiera la intención de iniciar un proceso colectivo, se podría hacer. Lamentablemente no hay regulación de ese proceso, entonces hemos aplicado el criterio de la Corte Suprema. Seguramente que un aumento de estas características a las personas les habrá impactado y nos ha impactado a todos", asumió.









Revierten una situación de atraso

De acuerdo a información estadísticas proporcionada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en lo que va del año se dictaron 97 sentencias en este fuero, es decir, 10 más que en 2015. Según se informó, a la fecha hay 46 causas a despacho para resolver y el promedio mensual de sentencias dictadas alcanza a nueve. En cuanto a los amparos, los veredictos fueron 42, superando en una docena a las resoluciones del año pasado.

Una de las atribuciones que le competen al fuero contencioso es la de exigir a las demandas que pretenden ingresar en esa órbita que cumplan con una serie de condiciones. "Desde ese ámbito había un atraso muy importante de resoluciones y de ingresos. Había causas que tenían atraso de hasta un año. Hoy en día no hay ninguna causa demorada", destacó el magistrado. Traducido en números, la cantidad de admisibilidades resueltas este año ascendió a 40, mientras que en 2015 había sido de 96.

Otro de los datos aportados desde el organismo que funciona en Cervantes 211 de la ciudad de Paraná está referido a los expedientes en mora. Actualmente son 84 las causas que se encuentran en esa condición, pero a su vez se indicó que entre 2015 y 2016 se resolvieron 65 expedientes. En tanto, fueron remitidos a despacho para sentencia 18 expedientes.

El relevamiento también puso de manifiesto que el tiempo promedio de duración del proceso, desde que se interpone la demanda al dictado de la sentencia, se calculó en dos años, cuatro meses y 29 días. De la misma manera se explicó que se redujo el tiempo del proceso en un 67% respecto de cuando era competencia del Superior Tribunal de Justicia: seis años, tres meses y 14 días.

En lo que respecta a las causas ingresadas este año, totalizan 128, a un promedio de 12 por mes, siendo el período de mayor actividad setiembre, con 19 expedientes, y en trámite a diciembre se contabilizan aproximadamente 825.

"Se ha hecho un plan para sacar las causas en mora, desde las más antiguas a las más nuevas. Ese fue el criterio establecido entre los tres camaristas y si eventualmente había alguna causa en la cual había una cuestión alimentaria o una cuestión especial que justificara el tratamiento anterior, lo íbamos a atender. Hicimos esas prioridades objetivas y la verdad no hubo un solo planteo de alterar ese orden", afirmó González Elías. Para el juez no solamente las sentencias tienen que ser dictadas fundadamente, sino que su tramitación debe hacerse en un tiempo razonable. "Consideramos que nuestro trabajo es un servicio público muy particular, porque nosotros no damos protección directa a las personas, sino que es generalmente a través de los abogados. La producción para nosotros es esencial. Hoy en día el tiempo es muy importante y este es uno de los reclamos más fuertes en general a toda la Justicia. Ha sido un punto en el cual nosotros hemos puesto mucho empeño", enfatizó.

La Cámara estuvo conducida en su primera etapa por una composición interina, hasta que en febrero de 2015 y por nombramientos a través de concurso se constituyó la integración actual. "De un tiempo a esta parte la duración de los procesos ha bajado un tercio, no solamente porque el tiempo de sentencia es anterior, sino porque se han dispuesto mecanismos internos que hacen que las causas se aceleren", sintetizó.

Al igual que los pasivos, los docentes eligieron esta vía para reclamar el incentivo docente bajo la forma de reajustes salariales. Según González Elías, una petición de estas características tiene un alto impacto en el resto de sus pares porque son los empleados más numerosos. "Esto tiene un impacto muy grande entre los trabajadores y en el Estado,si tuviera que asumir el costo de los reajustes de los docentes. Docentes y policías son los empleados públicos más numerosos en cantidad", comparó.