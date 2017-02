Fue un Ciclón en la parte final y lo dejó sin nada

Contra el mejor equipo de la Liga Nacional hay que jugar por arriba del 100% para tener chances de poder ganar. Y a lo largo de todo el partido. Si no, es casi un caso imposible de resolver. Eso le sucedió anoche a Echagüe, que hizo un buen partido ante San Lorenzo de Almagro a lo largo de tres cuartos, pero le faltó resto en la parte final. Por eso terminó cayendo por 85-74 en el marco de una nueva fecha de la segunda fase de la Conferencia Norte de la Liga Nacional.

El AEC, con la caída, sigue incrementando su récord negativo (5-28), en tanto que el Cuervo sigue engrosando su registro, el mejor de la competencia (25-8).

La figura del campeón volvió a ser Gabriel Deck, con 27 puntos y 4 rebotes, bien acompañado por Santiago Scala (17 y 3) y Matías Sandes (15 y 9). En el local, que por momentos y a pesar de las distintas realidades le jugó de igual a igual al líder, se destacaron Josimar Ayarza (18 puntos) y Gelvis Solano (16).

La visita no contó con tres jugadores importantes como Nicolás Aguirre, Marcos Mata y Mathías Calfani, sumado al juvenil Lautaro López, quien viajó al campus NBA Sin Fronteras en el All Star de New Orleans. La mala noticia para el dueño de casa representó la salida en el segundo tiempo, por lesión, del capitán Matías Nocedal. Se pone en duda, así, su presentación del lunes ante Peñarol de Mar del Plata en el estadio Luis Butta.

Echagüe jugó bien en el arranque del partido y al inicio del complemento. Justificó al completar el 24-17 de los primeros 10 ya que supo cómo defender y se mostraba con confianza en ataque. Incluso sacó 10 de distancia en poco tiempo (22-12). Solano, Nocedal y Uranga eran los abanderados de un equipo que hacía ilusionar el buen número de público que se acercó anoche a la hincha (con buena presencia de visitantes).

En el segundo cuarto los triples de Safar empezaron a hacer mella e hicieron crecer a San Lorenzo. En un par de minutos todo se emparejó (24-25). Safar se fue al banco por un problema en su mano derecha, pero fue Deck el que se calzó el equipo al hombro (27-35). El Cuervo se plantó con una inteligente zona y las ofensivas de Echagüe se dieron con un Caracter que no podía concretar sus acciones. Por eso se dio un parcial 22-4 del Cuervo.

En el tercer cuarto se dio la gran reacción del AEC, que a puro triple (con Uranga, Davis y Stucky) lograron empatar el pleito en 56.

Pero en el último cuarto fue el equipo de Lamas el que siguió en la misma línea y el AEC se quedó de sobremanera y lo terminó pagando caro. Muy caro.