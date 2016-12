Frases de 2016

"(Claudia) Mizawak es la reina de los viajes", del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, al acusar a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.





"Yo no me acosté con nadie para estar en este lugar", de la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, durante una sesión parlamentaria.





"Tengo una planilla de Excel que cumplir", del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para aumentar hasta 2.000% las tarifas de servicios públicos, que debieron luego disminuirse.





"Yo tengo que ganar más que un maestro, porque además de ser maestra estudié Derecho, hice un posgrado y escribí 15 libros", de la diputado nacional Elisa Carrió, cuando los legisladores nacionales quisieron autoimponerse una suba salarial del 47%.





"Nosotros –por los funcionarios del gabinete nacional– tenemos, como la mayoría de los argentinos, algo de plata en el exterior", del titular del Banco Nación Carlos Melconian, con 85% de su fortuna en otros países.





"El segundo semestre va a ser mejor. La inflación va a bajar drásticamente", del presidente Mauricio Macri.





"Se la pasaron buscando 'la ruta del dinero K' y se encontraron con 'la ruta del dinero M", de la expresidenta Cristina Kirchner, entre las investigaciones sobre la corrupción K, y los Panamá Papers.





"Yo robé dinero para venir a ayudar acá", dijo el exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista José López, a una monja del monasterio, mientras arrojaba valijas con 8 millones de dólares.





"En ocho años de gobierno no hubo una denuncia de corrupción", sostuvo el exgobernador Sergio Urribarri, en una entrevista con UNO.





"No hay ningún país que, con un 30% de pobres, aumente el número de investigadores", la justificación del ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, Lino Barañao, para avalar el recorte en su área.





"Esta es la nueva Campaña del Desierto, sin espadas, con educación", del ministro de Educación Esteban Bullrich, que generó la reacción y repudio generalizado.





"Voy a salir por el mundo a hablar de Milagro Sala", de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.





"No tengo ideas cuántos fueron", del presidente Macri, acerca de la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.





Tal vez estas reflexiones –y otras tantas con significativa repercusión mediática en el año– no se inmortalicen en el imaginario colectivo, como aquellas 'Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo'; 'Hay que pasar el invierno'; 'La casa está en orden' o 'En este país hay que dejar de robar durante dos años'. Menos aún, sean tan geniales como las maradonianas 'Se le escapó la tortuga', o 'Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha'.





Como es lógico y habitual, la llegada del fin de un año invita a reflexionar y trazar un balance acerca de lo sucedido. Lo que pasó también se puede repasar poniendo la lupa sobre los pensamientos de aquellos que, a través de sus dichos y hechos, signan en buena medida gran parte de nuestra vida diaria, desde la política, la economía y la Justicia. Los que estuvieron, y fundamentalmente los que están ahora al frente de funciones.





Sus frases también nos pueden ayudar a entender cómo estamos, por qué estamos como estamos, y hasta cómo podemos estar en el futuro, bajo las perspectivas y miradas de estas personas que tienen la tarea de transformar las ideas en acción de gestión.