Flavio Mendoza confirmó que será papá

El coreógrafo entrerriao Flavio Mendoza confirmó que se convertirá en padre a través de un alquiler de vientre, luego de detallar los inconvenientes que debió enfrentar para adoptar por las vías legales en Argentina.

La noticia sorprendió ya que Mendoza, cuatro años atrás, había cuestionado método al referirse a la misma iniciativa que adoptó Florencia de la Ve junto a su marido, Pablo Goycochea: "No elegiría un hijo como si fuera un cachorrito", expresaba Flavio, cuatro años atrás, en diálogo con el diario Muy.

Sin embargo, el tiempo pasa y la gente modifica formas de pensar. Tras intentar adoptar por las instancias legales en nuestro país, eligió ser padre mediante el alquiler de vientre: "Antes de viajar a Córdoba estuve en Miami, donde vive la mujer que llevará a mi hijo en su panza. La conocí, es americana, tiene dos hijos y me dijo que no sólo hace esto por la parte económica; ella quiere ayudar a otras personas a tener hijos", contó el artista.

Además, se informó que el médico que ayudará a Flavio a concretar el deseo de ser padre, es el argentino Fernando Akerman, el mismo con el que la periodista Marisa Brel (46) tuvo a su segundo hijo, Timoteo (4).

Por otro lado, Mendoza relató cómo fue el procedimiento, luego de que en su viaje, dejara la muestra de esperma con la que se hará la inseminación artificial: "Fue una situación rara. Pero bueno, estoy tan ilusionado que no me importó. Muero por ser papá, tener un hijo... Es lo que más quiero en este momento".

Según Ciudad.com, antes de inclinarse por este método, el exjurado del Bailando se anotó para adoptar a un niño pero las instancias legales y protocolares fueron muy traumáticas: "Me sentía un delincuente por todas las cosas que me preguntaban y la desconfianza con que me trataban. Yo entiendo que entregarle un chico a alguien es delicado, pero creo que tendría que ser más sencillo el trámite. Igual, no lo descarto para más adelante. Quizás cuando me vean como papá, les cueste menos pensar estoy preparado para criar un hijo".