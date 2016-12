FINCA: el cine como arte y parte del cambio

Del 17 al 19 de diciembre, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras de San Martín 861) tendrá lugar la Muestra Itinerante del 3er Festival Internacional de Cine Ambiental FINCA en Paraná, con la mejor programación y destacadas películas de temática ambiental que participaron en la última edición, que se desarrolló en junio, en Buenos Aires. La muestra fotográfica El costo humano de los agrotóxicos del multipremiado fotógrafo Pablo Piovano acompañará la muestra itinerante. El evento es organizado por el Instituto Multimedia Derhumalc (IMD) y la Municipalidad de Paraná.





Bajo la premisa Arte y parte del cambio, el FINCA surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la problemática ambiental desde múltiples y originales puntos de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico que contribuya a la transformación social.





En esta tercera edición se dio un especial énfasis a la temática de Soberanía Alimentaria, incluyéndose no sólo como sección de la programación sino como eje central de las actividades principales. En Paraná, durante los tres días, desde las 19.30 se verá una selección de los filmes que participaron del FINCA, en su mayoría cortos y mediometrajes de corte documental. En tanto, a las 21.30, se proyectarán largometrajes, tanto ficciones como documentales.









A continuación, se detalla la programación prevista para la muestra:













Sábado 17: A las 19.30, Alerta que alimenta - Capítulo 1: Las fuerzas (Argentina, 2015, Tribu Audiovisual); Alerta que alimenta - Capítulo 2: Las semillas (Argentina, 2015, Tribu Audiovisual); El costo humano de los agrotóxicos (Argentina, 2014, Pablo Piovano); Voices of transition (Alemania, 2013, Nils Aguilar). Más tarde, a las 21.30; Los del suelo (Argentina, 2014, Juan Baldana)









Domingo 18: A las 19.30, Antolina (Paraguay, 2014, Miguel Ángel Agüero); Sementes (Brasil, 2015, Marcelo Engster); Alerta que alimenta - Capítulo 3: Las redes (Argentina, 2015, Tribu Audiovisual); Alerta que alimenta - Capítulo 4: Los desafíos (Argentina, 2015, Tribu Audiovisual); Ecosistema (Argentina, 2014, Iara Udijara y Tomás Raimondo); Catalina y el sol (Argentina, 2015, Annapaula Honig); Castillo y el armado (Brasil, 2014, Pedro Harres); Naturaleza viva (Argentina, 2015, Juan Baldana); Shave it (Argentina, 2012, Fernando Maldonado y Jorge Tereso). Luego, a las 21.30, This changes everything (Canadá/EE.UU., 2015, Avi Lewis)









Lunes 19: A las 19.30, Sementes (Brasil, 2015, Marcelo Engster); Quinuera (Bolivia, 2014, Ariel Soto). Más tarde, a las 21.30, Hija de la laguna (Perú, 2015, Ernesto Cabellos).









***

Sobre la muestra fotográfica de Pablo Piovano









Durante noviembre y diciembre de 2014 el fotógrafo argentino Pablo Ernesto Piovano recorrió zonas rurales de las provincias de Entre Ríos, Chaco y Misiones para retratar a las familias afectadas por las fumigaciones con agroquímicos. La serie de fotografías El Costo Humano de los Agrotóxicos ganó varios premios internacionales.

Las constantes fumigaciones con agroquímicos como el glifosato y el 2.4D, no sólo generan un efecto en los cultivos, sino que también multiplican de dos a cuatro veces el promedio nacional de las tasas de cáncer y otras enfermedades graves en trabajadores agrarios y pobladores, como malformaciones o afecciones en la piel. Argentina es el tercer productor mundial de soja, después de Estados Unidos y Brasil, y hoy un tercio de la población de nuestro país se encuentra afectada directa o indirectamente por el glifosato, mientras en el resto del mundo se encuentra prohibido en 74 países.

Pablo es fotógrafo de Página 12, pero realizó este trabajo de manera independiente con el apoyo de la Fundación Manuel Rivera-Ortiz, una organización sin fines de lucro con sede en Rochester, Nueva York. Así, documentó la vida de los pueblos que conviven en contacto con las fumigaciones.