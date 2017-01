Festeja con obras y renueva los desafíos

Arsenal es una de las entidades destacadas y pujante en lo estrictamente social y deportivo. La entidad afincada en Viale cumplió el sábado sus primeros 62 años. A pesar de una economía nacional que no brinda garantías la institución, con mucho esfuerzo, sostiene un destacable ritmo de crecimiento y se fija nuevos desafíos. Javier Fernando López, que cumple su segundo período como presidente y hace prácticamente una década que ocupa cargos dirigenciales, brindó detalles a Ovación del significado de la celebración y los nuevos propósitos fijados.





En la vidriera de los grandes logros el fútbol ocupa un lugar importante siendo considerada la principal actividad. El Verde logró la obtención tres campeonatos de la Liga de Futbol de Paraná Campaña a la cual es afiliada. El abrazo con la gloria se dio en 2008, 2010 y 2012. En 2016, con un plantel totalmente amateurs se logró un subcampeonato que no es poco. El 2017 arranca con la meta de representar de la mejor manera a Liga de Fútbol de Paraná Campaña en el Torneo Federal C. Para ello se convocó a la base del plantel y se buscó a Hugo Fontana -reemplaza a Diego Ciarroca- como nuevo entrenador del plantel que viene entrenando a conciencia, sabiendo de las exigencias de la competencia de nivel nacional.





Como es su objetivo el de brindar contención y difundir el deporte dentro de nuestra comunidad y como parte de la formación integral de niños, jóvenes y adultos, y dar diferentes oportunidades a socios y simpatizantes se fueron incorporando otras disciplinas:





Fútbol Infantil: iniciación en la disciplina Escuela de Fútbol Infantil desde los cuatro años de edad.





Fútbol de competencia: se participa en la Liga de Paraná Campaña, en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Primera División.





Fútbol de veteranos y preveteranos: participación en la Liga de Veteranos de Paraná Campaña.





Hockey sobre césped : Femenino en su carácter de Infantil, Juvenil, de primera y Mamis hockey con la participación en Liga Zonal.





Bochas: participación activa en Campeonatos Zonales y Federados.









EVENTOS ESPECIALES. Distintas realizaciones deportivas marcan la función social que el club de Barrio Arroyito cumple en la actualidad:





Torneo de Fútbol Infantil Patoruzito. Noviembre: torneo que se realizó en tres oportunidades con importante reconocimiento de público y con la participación de numerosos equipos de la provincia y provincias vecinas y del exterior viviendo jornadas de amistad y confraternidad deportiva. Torneos de bochas (anuales): torneos departamentales y provinciales, y fechas de la Federación. Torneos de hockey (anuales): participando en Liga zonal y torneos con equipos de distintos lugares de la provincia.





El crecimiento de lo deportivo trajo aparejado también su crecimiento en general, para poder responder a las necesidades de quienes practican deportes en la institución, es así que en los últimos años se realizaron obras que han cambiado lo que era el club de sus inicios, siempre con el esfuerzo de sus dirigentes, socios, simpatizantes, subcomisiones, de todos quienes formamos la familia del Verde de Arroyito.





Se construye la sede social y la secretaria del club, un salón polifuncional de 350 metros cuadrados con todas las comodidades. Se instalan tribunas en sector local y visitante, palco de autoridades. Se adquiere un predio de cuatro hectáreas sobre Ruta 32 acceso a Viale, Complejo Arroyito. Y en el último año se adquieren siete hectáreas más anexas a las anteriores. Se inicia la construcción de un salón de usos múltiples de 1.500 metros cuadrados que permitirá la incorporación de otras disciplinas.













