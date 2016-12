Fernando Cavenaghi se retira del fútbol

El ex goleador de River Fernando Cavenaghi anunció a través de una carta y un video que filmó en el propio estadio "Monumental, que decidió retirarse de la práctica profesional del fútbol y el club de Núñez confirmó que le hará un partido homenaje en junio de 2017.

Cavegol

"Hoy es un día especial para mí. Mediante esta carta y un posterior video, anuncio orgullosamente el final de mi carrera deportiva. Más que ponerme triste, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, hay tantas personas que debería agradecer que no me alcanzaría el día para nombrarlos", escribió Cavenaghi en la carta que se publicó en el sitio oficial de River.

El ahora exjugador, de 35 años, dijo estar "realmente feliz y orgulloso de haber logrado ese sueño de niño que me mantuvo en vilo durante toda mi infancia".

En River, Cavenaghi convirtió 112 goles en sus tres etapas en el club: 2001-2004, 2011-2012 y 2014-2015, tanto en los torneos locales como internacionales.

"Ni con el mejor de los sueños hubiese imaginado vivir tantas cosas emocionantes y especiales en mi vida, agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poder lograrlo y, en su mayoría, disfrutarlo", explicó el "Cavegol".

En su dilatada trayectoria Cavenaghi jugó en River, Spartak Moscú (Rusia), Girondis Bordeaux (Francia), Mallorca (España), Internacional de Porto Alegre (Brasil), Villarreal (España), Pachuca (México) y Appoel Nicosia (Chipre).

Además, logró 17 títulos en su carrera, con River, Girondis, Inter de Brasil, Appoel Nicosia y hasta el Sudamericano Sub 20 (2003) con la Selección argentina.

En su misiva, Cavenaghi agradeció a su familia, esposa e hijos, y a todas las personas que lo formaron durante su carrera en River, donde hizo todas las divisiones inferiores.

"Qué decir de vos, mi querido Club. Cuántas cosas vividas. Jamás olvidaré, entre tantas cosas que me tocó vivir, este último partido de despedida levantando la Copa más soñada bajo esa lluvia intensa, ni el mejor cuento hubiese tenido un final tan soñado como el mío. Dentro tuyo reí, soñé, lloré, viví y disfruté. Qué orgullo llevarte tatuado en mi piel", agregó.

Con River, Cavenaghi obtuvo nueve título: Clausura 2002, Clausura 2003, Clausura 2004, Torneo Nacional B, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015.

Cavenaghi agradeció a los directivos de los clubes en los que jugó, los empleados de los mismos, como así también a periodistas y árbitros y de manera especial a "la Selección Argentina. Qué orgullo vestir esos colores".

"Párrafo aparte, agradecer a cada club que en diferentes etapas de mi carrera me llevaron a jugar por sus colores. Gracias por confiar en mí. Orgulloso de los hermosos clubes que me tocó jugar y vivir experiencias únicas, futbolísticas y de vida. Repito: agradecido a la vida por todo lo que me tocó vivir y la carrera deportiva que me tocó jugar. Tal vez más que lo soñado", afirmó.

El jugador nacido en la localidad bonaerense de O Brien le agradeció de manera singular a los "hinchas millonarios", y señaló que se siente "muy orgulloso de ser parte del Más Grande.

Ustedes sí mostraron incondicionalidad hasta en los peores momentos".

"Qué lindo poder retirarme y ver el Club como se encuentra hoy. Sin dudas, un antes y un después de la barbarie. Volvimos a donde teníamos que estar ¡y para siempre!", sentenció.