Febril movimiento en la Peatonal para ventas en un nivel aceptable

El día más importante para el comercio local fue ayer y estuvo atravesado por una lluvia que complicó la mañana. Pero cuando salió el sol el movimiento en la Peatonal de Paraná fue febril, casi no se podía caminar. A pesar de esto, hubo respuestas repetidas en los comercios: las ventas fueron similares a 2015, esperaban mucho más.

Que la mayoría se decide a último momento para hacer las compras de Navidad no es una novedad, aunque el hecho está también atado al pago de los aguinaldos, de los bonos de fin de año y de los sueldos. Lo cierto es que ayer la Peatonal de Paraná se llenó de gente, casi no perdió el ritmo durante la siesta y por la tarde fue imposible caminar sin tener que chocarse con alguien. Hoy será parecido y la mayoría de los comercios trabajarán con horario corrido, algunos hasta las 18, otros un poco más tarde. Esperan que sea la jornada clave, la que dé vuelta un nivel de ventas que no estuvo a al altura, en general, de las expectativas.

Por supuesto que a lo largo de la semana hubo rubros a los que les fue mejor que a otros, como también comercios que ayer estaban llenos de gente contra otros similares en donde el flujo de clientes fue menor.

Celeste Ortiz, está al frente de una de las jugueterías tradicionales de la ciudad. En la semana, cuando comenzó a verse el movimiento más fuerte de gente, había dicho a UNO que tenía expectativas, que esperaba que la cantidad de ventas mejoren con el paso de los días.

Ayer, en su comercio había muchos más clientes, pero aclaró: "La gente priorizó otros regalos, regaló menos o se cuidó más".

Esa opinión, se repitió en la mayoría de los comercios consultados. En otras palabras y por solo dar un ejemplo, en lugar de comprar un regalo de 300 pesos, muchos optaron por tres de 100 o dos de 150. "Hoy (por ayer) la lluvia paró a la gente y es nuestro día más fuerte. Esperamos que mañana (por hoy) vuelvan a salir", agregó Ortiz. Para ella, las ventas van a terminar muy parecidas que en 2015, no en la cantidad de dinero que se gastó sino en el número de unidades vendidas.

En otros comercios advirtieron que a lo largo de esta última semana antes de Navidad, las ventas comenzaron a moverse y cada negocio buscó con iniciativa, acaparar más clientes. En uno de los regionales de la Peatonal, vendieron mates y bombillas con emoticones en lugar de escudos, banderas u otros símbolos. "Es que la gente ve por Internet cosas nuevas y eso es lo que te pide. De todos modos las ventas merman cada año", aclaró Yanina que está al frente del local de Peatonal y Alem desde hace casi dos décadas.

En esta oportunidad, en Paraná hubo también otro tipo de iniciativas como la decoración festiva de calle Cervantes entre Corrientes y Santa Fe. Fue una propuesta atractiva que brindó una buena imagen.

Andrés trabaja en una de las disquerías clásicas de Paraná. Contó que le fue bien durante estos días, aunque también repitió eso de que las ventas fueron similares a 2015. Agregó dos críticas que al menos se deben atender: por una lado habló de la venta ilegal que hay en Paraná. Ocurre que el disco compacto original que él vende a más de 100 pesos, a 20 metros de su comercio, trucho, costaba 25. Ayer, había juguetes, ropa, calzado y películas entre otras posibilidades y hasta dos, tres y cuatro veces más barato que en los locales habilitados.

Por otro lado, el comerciante sostuvo que la instalación de las carpas de artesanos en la Plaza 1º de Mayo también los perjudicó. "Nosotros estamos todo el año en la pelea y en el mejor momento nos instalan la carpa a media cuadra", señaló.

De todos modos, este comerciante contó que le fue de mucha ayuda la venta con tarjetas y que estas representaron el 70% del total de las operaciones; crédito y débito se movieron a la par. En esto también hubo coincidencias en otros negocios.

En principio hubo tres programas que funcionaron juntos, al menos en la capital provincial: el Ahora 12 y el Ahora 18 para los artículos nacionales y el acuerdo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con las principales marcas de tarjetas de créditos del país. Esta última propuesta permitió vender, en Paraná, junto a otras ciudades entrerrianas, también en 12 cuotas, sin interés, en todos los productos.

La comercialización a lo largo del año no fue la mejor para la mayoría de los rubros en todo el país. En noviembre, la disminución fue del orden del 8,5% según CAME en comparación con el mismo mes de 2015. Habrá que ver los resultados cuando finalicen las ventas por Navidad para saber si diciembre pudo revertir la situación. Queda para hoy una de las jornadas más importantes del año. Más allá de los números, los comerciantes ya saben que en este 2016 se preguntó mucho y se compró poco.





Las ferias fueron las grandes alternativas En la búsqueda de mejores precios, las ferias de emprendedores y artesanos fueron las alternativas y según se informó, tanto una como la otra mantendrán abiertas las carpas hasta hoy. Para algunos puesteros, las ventas no fueron las esperadas en general, aunque la iniciativa acaparó la atención de numerosos paranaenses. En la Plaza Alvear hay emprendedores que ofrecen sus productos en la Feria del Regalo, iniciativa organizada por la Dirección de Emprendedurismo de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad. Esta iniciativa estará abierta hasta hoy al mediodía e inició el lunes. Hay trabajos presentados en stands, de 116 emprendedores que ofrecen una amplia variedad de productos a muy buenos precios. Desde el área de Emprendedurismo dieron cuenta de que el objetivo de la muestra es la promoción de los productos y apuestan a generar valor agregado a través de la transformación de la materia prima, innovando a través del diseño. Por otra parte, la Plaza 1º de Mayo es otro de los lugares concurridos por los vecinos de Paraná y ahí está la muestra de artesanos. También permanecerá abierta hasta hoy al mediodía según informó la comuna. De la misma participan expositores nucleados en las siguientes entidades: Carlos Álvarez, Agrupación INTI, Centro de Artesanos y El Ceibal. En una recorrida por sus carpas, la mayoría de los artesanos opinaron de manera similar: esperaban mayor cantidad de ventas y mucho más movimiento de gente. De todos modos, hubo horarios en que la circulación de paranaenses fue permanente. Entre los stands hablaban ayer un 30% de menos ventas que el año pasado y que la cantidad de gente que pasó por ellas fue distinta que en 2015. Hubo stands que tienen la posibilidad de que se les pague con tarjetas de créditos y que incluso están adheridos a los programas nacionales de 12 y 18 cuotas. Esto les fue de mucha ayuda, pero en ellos también comentaron que no les fue de la mejor manera durante esta semana. Para hoy esperan que al menos, durante la mañana el clima los acompañe y puedan cerrar la Navidad de la mejor manera.