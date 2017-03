Facundo Moyano fue a cenar con Susana y después contó de qué se trata su historia

El diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, y Susana Giménez, cenaron este jueves en el hotel Four Seasons. No es la primera vez que "Su" y Moyano comparten una cena íntima. La última fue a mediados de enero, en Punta del Este.

Marley, Floppy Tesouro y su pareja, Rodrigo Fernández Prieto, estuvieron también presentes en la mesa.

Ante la consulta en exclusiva de PrimiciasYa.com sobre el encuentro con la conductora, Moyano expresó: "Para mí no hay nada que agregar sobre ese tema, ya es pasado y ya está todo más que aclarado por todo el mundo cuál es nuestra relación".

"No me interesa que se hable. Que digan lo que quieran, a mí no me interesa, sólo hablo de política", agregó el diputado.