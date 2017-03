Fábrica de neumáticos de Gualeguaychú despidió a 22 obreros

La empresa Imperial Cord, que fabrica neumáticos para bicicletas y motos, anunció su decisión de echar a 22 empleados del total de 72 que tiene en la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú, según informó el titular de la Dirección Provincial de Trabajo, en esa localidad, Ángel Cabeza.





Desde el gremio se solicitó la conciliación obligatoria y se están confeccionando los expedientes para citar a las partes en un plazo legal de 48 horas.





"Según lo que marca la ley, no se puede despedir más del 30% del total del personal y que previamente debe hacerse una gestión donde la empresa se declara en crisis, pero esa gestión no se hizo. Tampoco nos hemos comunicado con algún directivo o gerente, y el encargado no tiene poder de decisión, por lo que desconocemos los motivos de los despidos. Lo que por ahí se argumenta es lo que ya habíamos dicho en otra oportunidad y es que las importaciones están complicando todo, es una competencia desleal, porque importar una cubierta sale más barato que los costos de fabricarla", señaló el funcionario a MáximaOnline.