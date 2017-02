Evalúan qué impacto tendrá el tarifazo de energía eléctrica en la provincia

"Estamos trabajando para determinar qué impacto tendrá para los entrerrianos el aumento de energía respecto a lo que tiene que ver con el mercado eléctrico mayorista y el transporte", señaló esta mañana el interventor del Ente Regulador Provincial de la Energía (EPRE), José Carlos Halle a radio 97.1 La Red Paraná.





El interventor aclaró que si bien no tienen comunicaciones oficiales estiman que para fines de esta semana o principios de la próxima tendrán un estimativo del aumento que deberá abonar el consumidor entrerriano a fines de febrero. Por otra parte aclaró que no serán aumentos del 60% al 150% como los que deberán afrontar los consumidores de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, sino inferiores. "No estaremos ni cerca de esa cifra", indicó al programa Primer Paso.





"Hay una parte de las tarifas que incluye el componente mayorista, es decir la energía que compra Enersa en el mercado mayorista. Habrá que evaluar cuánto implica en la tarifa del consumidor. Después está la parte de distribución, que aquí ya se aumentó, y también están los impuestos y tasas que no no han sido tocados"





Halle consideró que una vez que cuenten con las informaciones oficiales podrán sacar el cuadro tarifario con el aumento que, personalmente, estima alrededor del 30%.

"Aún no tenemos aún las resoluciones . Estamos trabajando sobre datos de una conferencia de prensa. Tenemos que hacer los números finos, trabajar con las distribuidoras, esperar el informe de Camesa y luego aplicaremos el aumento, pero no será tanto como el de Buenos Aires", aseguró.





Por otra parte señaló que las distribuidoras, tanto Enersa como las cooperativas, "trabajan al límite y no tienen posibilidad de amortiguar el golpe".