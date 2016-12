Esteban Bullrich afirmó que Argentina fue excluida de la prueba PISA "por incompetencia"

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, afirmó que la Argentina fue excluida de de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE por "incompetencia" de los funcionarios del área del gobierno anterior, que cometieron "errores graves" en la confección de la muestra, que llevó a desecharla.





En una conferencia de prensa, en la Casa de Gobierno, explicó que la prueba, realizada entre alumnos de 15 años, sobre 13 mil escuelas, faltaron los resultados de más de 3000 y por ello la muestra no es comparable a otros países y aclaró que ello demuestra que la anterior gestión tuvo "poco apego y compromiso con las estadísticas". "Técnicamente el error es grave", afirmó Bullrich.





Explicó que las escuelas que no fueron incluidas no fueron seleccionadas por los técnicos que elevaron las muestras, sino que están al azar, pero se cometió "un error grave. No hay forma de recuperar" el resultado, acotó.





Lamentamos ser excluidos de PISA. Queremos ser un país que valore la verdad y que por más dura que está sea construya soluciones. Esta situación, agregó el ministro, es la que este gobierno no quiere que se repita. "No queremos ser noticia porque no hicimos las cosas bien" dijo y señaló que "ese país (en el pasado) no tenia compromiso con las estadísticas y la verdad; es el país del INDEC que no daba la inflación. Venimos a cambiarlo, con ese relato, mucho menos de educación; la mala educación es visible".





Bullrich se comprometió a que dentro de tres años la Argentina volverá a someterse a la prueba PISA, para que pueda sacar un "sobresaliente", afirmó.





Qué es PISA?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) adoptó una decisión tan sorprendente como vergonzante para un país: excluyó a la República Argentina de los rankings de las pruebas





El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, según sus siglas en inglés) es una de las evaluaciones educativas más prestigiosas que mide el rendimiento escolar de chicos de 15 años en diferentes ciudades y naciones del mundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).





Desde que se publicó el primer informe en el 2000, la Argentina sólo había estado ausente en 2003 pero por decisión propia. Este año el escenario es completamente diferente. Sus autoridades aceptaron someterse a la prueba, pero el país fue eliminado del ranking porque hay serios cuestionamientos técnicos sobre la metodología empleada.





Notaron una "disminución significativa de la proporción de niños" que fueron sometidos al examen y una reestructuración de las escuelas secundarias participantes.





Los especialistas encargados de elaborar el informe se encontraron con un sorprendente ascenso de la Argentina, que en 2012 había terminado 59° entre las 65 naciones que se sometieron a la prueba, y cuyos alumnos habían mostrado grandes deficiencias para realizar cuentas matemáticas básicas y comprender textos. Ante semejante avance nunca antes observado, la Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE puso la lupa sobre el país y se encontró con un dato que les llamó la atención: el gobierno omitió escuelas que históricamente habían participado del test.





Hubo reuniones, discusiones y distintas propuestas para analizar el caso. En principio se pensó incluir a la Argentina en el ranking con una aclaración especial, pero terminó primando la visión de los científicos que explicaron con datos irrefutables que el cambio de metodología alteró ostensiblemente la representatividad de la muestra y tornó imposible la comparación con los resultados registrados hace tres años.





Además de la Argentina, también fueron excluidos de la medición por diversas causas Albania, Kazajstán y Malasia.





Alberto Sileoni, el ex funcionario que estaba a cargo del Ministerio de Educación cuando se realizaron las pruebas, dijo que no hubo "manipulación de datos" y que los institutos que no fueron incluidos en el muestreo "no existen más" porque se fusionaron entre sí. Contó, además, que a mediados de año se contactó con las autoridades de la OCDE para dar explicaciones.