Este miércoles sesiona el Senado por el juicio político a Chiara Díaz

En el marco del juicio político que se lleva adelante contra el suspendido vocal del Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Carlos Chiara Díaz, mañana a las 20 vence el plazo para la presentación de pruebas, tanto por parte del acusado como de la comisión acusadora, integrada por cinco diputados.





El viernes, el Senado volverá a sesionar como Corte de Justicia para analizar la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, confirmó a AIM el presidente del bloque Cambiemos, Raymundo Kisser.





Así, el cuerpo legislativo dará un paso decisivo en el juicio político que se lleva adelante contra el vocal suspendido en el marco del proceso iniciado por mal desempeño a raíz de la presunta utilización irregular de viáticos y reiteradas ausencias de su despacho por asuntos particulares, lo que afectó su desempeño en el alto cargo que ocupa desde 1988. Constituida como Corte de Justicia, la Cámara alta sesionará a partir de las 11 "para analizar las pruebas ofrecidas y definir cuáles se permitirán producir en los próximos 30 días".





Es que mañana a las 20 vence el plazo para que tanto el magistrado haga su descargo y ofrezca la prueba como para que la comisión acusadora que integran los diputados Diego Lara, María Viola, Jorge Monge, Ricardo Troncoso y Juan José Bahillo, ofrezcan los elementos que respaldan la acusación.





En función de esa presentación, el Senado analizará el viernes "la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, en función de que está planteada la denuncia y el dictamen de acusación", explicó Kisser.





A fines de enero se vencería el plazo de 30 días para que las partes produzcan la prueba: "De ahí en más fijaremos una audiencia donde recibiremos la prueba y determinaremos si hay que tomar declaración de testigo si es que alguno ofrece algún testigo o algún perito para que alguno haga una pericial", señaló el presidente del bloque de Cambiemos.









***

Mizawak, confiada









La presidenta del STJ, Claudia Mizawak, fue consultada ayer sobre la denuncia de juicio político en su contra, que se encuentra en la etapa de investigación por parte de la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados, cuyo dictamen debe conocerse durante la primera quincena de enero.





El planteo de varios abogados, encabezadas por Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, enumera cinco causales que contribuyen a la acusación de mal desempeño. Cuatro de ellas surgieron de los dichos de Chiara Díaz, quien criticó duramente a Mizawak al ejercer su defensa ante la Comisión de Juicio Político de Diputados





Mizawak presentó el lunes su descargo ante esa Comisión y ayer señaló que su presentación fue "bien medulosa, con toda la prueba; acompañé más de 100 fojas para que la Comisión tenga todos los elementos para poder juzgarme".





La presidenta del STJ dijo estar tranquila. "Siempre digo y pienso que si me juzgan con la ley, acá no hay mal desempeño. Si me juzgan con la ley y los reglamentos vigentes de mi parte no hay mal desempeño; pero no lo puedo decir yo, lo tienen que decir los señores diputados que están trabajando. Así que dejémoslos trabajar a ellos que es lo más importante", aconsejó.





Luego reiteró que las acusaciones que le formuló Chiara Díaz forman parte de la defensa desplegada por ese juez, y que deben ser tomados en ese contexto.