Este jueves termina el juicio por el crimen en Bajada Grande

Hoy a las 8 comenzarán los alegatos en el juicio por el crimen de Cristian Martínez, un joven de 22 años asesinado de un balazo en vísperas de la Navidad de 2012 en la zona de Bajada Grande, en Paraná





Ayer declararon los testigos propuestos por las defensas de Carlos Barrios, de 29 años; Emanuel Barrios, de 23; Damián Edgar Barrios, de 21; Joaquín Lisandro Aranda, de 23, y José Warlet, de 24. Si bien el martes el principal testigo los involucró a todos como partícipes de la balacera, ayer la situación fue distinta porque los testigos trataron de desligar a los Barrios y a Warlet.





A Carlos Barrios hay testigos que lo ubican manejando un auto rojo que sería el utilizado para trasladar a los autores de la balacera. Sin embargo, los testigos de la defensa manifestaron que el auto de Carlos no se movió, ya que según contaron hacía un ruido muy particular y ellos no lo escucharon. No obstante, ningún testigo puedo asegurar que Carlos haya estado en su casa.





Según surgió del propio debate, Martínez quedó en el medio de un conflicto entre dos familias: los Barrios y los Márquez. Lamentablemente el joven estaba en el lugar equivocado, ya que según se dice los autores de la balacera fueron hasta la casa de los Márquez a vengar una agresión que había sufrido un joven Barrios la mañana de ese día.





El tribunal está conformado por Miguel Ángel Giorgio, Gustavo Maldonado y Pablo Zoff. La acusación pública está a cargo de la fiscal Carolina Castagno, la defensora oficial Antonella Manfredi asiste a Carlos Barrios, Joaquín Aranda y José Warlet, en tanto que la abogada Candela Bessa defiende a Emanuel y Damián Barrios. La Policía montó un operativo especial en Tribunales para evitar inconvenientes. Hasta ahora dio resultados.