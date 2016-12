Este jueves se aprueban los nuevos valores de las tasas municipales

En un fin de año con una intensa agenda parlamentaria, el Concejo Deliberante se apresta hoy a aprobar, entre otros temas, los nuevos valores de las tasas municipales que los paranaenses deberán pagar a partir del próximo año.





La Tributaria 2017 ya cuenta con dictamen favorable de comisión, y se bien el oficialismo pretendió sancionarla sobre tablas durante la última sesión –no alcanzó los 2/3 de los votos por el rechazo del Frente para la Victoria–, hoy será convertida en ordenanza.





El incremento en relación a lo que los contribuyentes venían pagando hasta el momento, es muy variado, en función de los distintos criterios aplicados, fundamentalmente en los tributos masivos como Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Servicios Sanitarios y Tasa por Inspección, Higiene y Profilaxis (Comercial). El oficialismo reconoce que las subas pueden superar, en muchos casos, el 100%; por su parte, el bloque del FPV denuncia incrementos del orden del 500% y eliminación de tarifas sociales, por ejemplo.





En diálogo con UNO, el concejal Santiago Gaitán (Cambiemos) planteó que hay un retraso en los valores de los tributos municipales, como consecuencia de que en los últimos dos años de la anterior gestión no hubo aumento de tasas: "Se pretendió esconder la inflación", citó. Al respecto, dijo que los legisladores deben ser responsables en no dejar sin recursos al Estado, y aclaró que se mantienen los descuentos y exenciones de tarifas a jubilados o de acuerdo con el estado económico-social del contribuyente





"Tenemos que sincerar las tarifas. No olvidemos que para este año el incremento promedio fue del 25%, la inflación fue muy superior, y la paritaria municipal concluyó en un incremento anual del 44%, y además, el intendente Sergio Varisco, con buen criterio, otorgó un bono al personal", reflexionó.





En ese sentido, recordó también que el Estado provincial, para el año 2016, había formulado un ajuste de las tasas del orden del 100%.





"Nosotros tenemos que dotar de recursos a la Municipalidad, para que pueda prestar servicios y se pueda equipar. Tenemos muchos proyectos de trabajo para mejorar la calidad de las prestaciones públicos", justificó.





Y respecto a la Tasa Comercial, reconoció que la suba es importante, pero aclaró que ha sido consensuado con todos los sectores económicos. "No se trata de modificaciones considerables", dijo, al tiempo que aclaró que se tuvo en cuenta la caída del nivel de actividad, acontecido este año.





Desde hace varias semanas, desde el mismo momento de la presentación del proyecto de Tributaria 2017, arreciaron las críticas desde el bloque del FPV, que viene afirmando que el texto del proyecto fija subas de hasta el 1.200% en los impuestos, según la zona de residencia.





"Desde el FPV, no vamos a apoyar una ordenanza que propone un ajuste sobre los sectores que menos tienen, menos en un contexto donde a los trabajadores y jubilados la plata ya no les alcanza ni para llegar al 20. Mientras los vecinos se tienen que endeudar para cubrir sus necesidades básicas, el intendente les aumenta las tasas hasta un 500%, elimina la Tasa Social, y como contracara dice que los que viven en barrios cerrados no tienen que pagar. Y a los comerciantes les complica más la vida eliminando el Régimen Simplificado", expuso el concejal David Cáceres, a través de su cuenta de Twitter.









***

Otros temas de la sesión





Además de la Tributaria, se tratarán hoy la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los terrenos con destino a la futura terminal de ómnibus, ubicados entre calles Antonio Crespo, Juan Ambrosetti, Raúl Uranga y 3 de Febrero; y la ampliación del Presupuesto 2016, por 43 millones de pesos con destino a la partida de trabajos públicos. Y llegará al recinto –pasará a la próxima sesión– el dictamen por mayoría de la Comisión de Legislación, por el que el Ejecutivo pide autorización para vender cuatro inmuebles: en calle Alem 822, Monte Caseros 159, 25 de Mayo 128 y 25 de Mayo 126.