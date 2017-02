Están de vuelta tras la exitosa gira por Europa

Juan Scacchi, Ignacio Varisco y Lautaro Pividori regresaron a Paraná luego una exitosa gira por Europa repleta de experiencias positivas e "inolvidables", según coincidieron. Los paranaenses integraron la Selección Argentina U16 que enfrentó al Real Madrid en España, la Selección de Serbia y luego obtuvo el tercer puesto en el prestigioso Torneo de Turquía tras cinco triunfos y dos derrotas. El Roce de igual a igual ante las grandes potencias, la visita sorpresa del Chapu Nocioni a la concentración en Madrid y intercambio cultural fueron el resumen de una vivencia única durante la gira que comenzó el jueves 19 de enero en la capital española y terminó el 4 de este mes en Turquía.





"Significó muchísimo este viaje por todo lo que vivimos. Jugamos con grandes equipos de los que todo se puede sacar algo", señaló Ignacio Varisco ayer en la Redacción de UNO. "Más allá de lo basquetbolístico, conocer otro continente fue algo increíble y no sé si lo vamos a volver a hacer en la vida. Y eso fue lo que más me emocionó, conocer otras culturas y otros idiomas", comentó Lautaro Pividori, el escolta del equipo.





Por su parte, Juan Sscacchi, dijo que con respecto al juego notó diferencias "en lo físico", no obstante aclaró que Argentina "hizo un buen torneo". En tal sentido confesó que si bien "no sabía" si iban a poder hacer podio, "la idea era lograrlo".

Para Lautaro, el mejor partido de la Selección fue ante Letonia, el primer juego del torneo en el cual se impusieron por 77 a 65, y lo definió como el "más emocionante" de su corta carrera. "Por suerte me tocó ganar un partido así con la camiseta de la Selección porque nunca me voy a olvidar de ese partido", contó el jugador de Paracao.





De todos modos dijo que el partido que lo marcó fue el primer amistoso "ante el Real Madrid". "En ese partido nos dimos cuenta lo que es el básquet internacional", sentenció. Para Nacho los primeros partidos "fueron una experiencia nueva". "Jugar el primer partido en otro continente, con otro clima y en otra cancha lo vivimos como cosas totalmente nuevas", detalló el jugador de Echagüe . Luego reconoció que a medida que fueron jugando encontraron el equipo. "Contra Ucrania y Bulgaria jugamos como equipos y terminamos pasándonos muy bien la pelota", analizó el pivote.





EL ENCUENTRO CON CHAPU. La gira de los pibes comenzó en Madrid. El equipo desembarcó en la capital donde jugó dos amistosos. Uno ante el Real y otro ante Estudiantes como preparación para el torneo que iba a venir después. En la estadía tuvieron una de las mayores sorpresas. Mientras estaban almorzando en la concentración, el entrenador les dijo que miraran todas hacia un costado. "Pensamos que nos iban a decir algo del partido", contaron. Pero no; los chicos vieron nada y el mismo entrenador les pidió que giren su mirada hacia el otro lado. Fue entonces cuando se encontraron con la presencia de uno de los símbolos del básquet nacional: Andrés Nocioni. El ex-NBA y actual jugador del Real Madrid se acercó a los chicos y compartió una charla "increíble". "Cuando lo saludé y le di la mano le pregunté si era real porque no lo creía y me emocioné mucho, hasta se me cayeron un par de lágrimas", comentó Lautaro. "A cualquier deportista argentino le pasaría lo mismo", agregó.





Por su lado a Juan Cruz lo "conmovió" la historia de vida que compartió en la charla. "Las cosas que contó y cómo fue todo su trayecto para llegar adonde llegó fueron muy lindas. Empezó en un club humilde y ahí lo buscaron para ser jugador", manifestó.





En tanto para Varisco "fue único". "Una persona que vivió tanto que lo pueda transmitir con nosotros es algo muy bueno para nuestra carrera y seguramente sus palabras nos van a servir para el futuro", remarcó Nacho.





EL REENCUENTRO. Los tres jugadores volverán a entrenar con sus compañeros la semana que viene y serán franco de todo tipo consulta. Y para los tres será un lindo desafío "compartir" lo vivido como así también trasladar todo el conocimiento. "Vamos a tratar de enseñarles todo los que aprendimos para tratar de cada uno mejore", manifestó Nacho.





"Los 14 que fuimos a Europa tenemos que ser factores de cambio en los clubes. Tenemos que empezar a trabajar más para motivar a los chicos y que el básquet de país pueda crecer", reflexionó Lautaro, el jugador de 1,78 metros.





A su turno Scacchi dijo que este tipo de viajes "tiene que servir para mejorar el conjunto".





LO QUE VIENE. El gran objetivo para los jugadores de Paraná es seguir vinculado a la Selección y el Premundial en julio está en la mira. "Quiero estar en el Premundial y si se puede, dejar a Argentina en lo más alto y clasificar", deseó Pividori.





Mientras que para Ignacio Varisco volver a la Selección "sería algo impagable" y remarcó que por el momento quiere seguir trabajando en "un gran club como Echagüe".





"Sería un sueño vestir la camiseta en el Premundial", dijo tajante Juan Cruz, el ala-pivote.





EL RECORRIDO. Argentina venció a Letonia 77 a 65; a Ucrania 68 a 53; a Georgia 68 a 54; a Bulgaria 74 a 55; a Turquía U15 84-44. Perdió con Turquía (85-48) y Lituania (83-57) .