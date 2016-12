Están listas para salir a la cancha

Anoche, en el complejo La Tortuguita, el cuerpo técnico del seleccionado Femenino de juego reducido entregó la lista de 12 jugadoras que jugarán por primera vez el Seven de la República este viernes y sábado. Los entrenadores Gastón Gaite, Sergio Ayala y Federico Rodríguez tuvieron un nuevo contacto con sus dirigidas. De todas formas, había algunos problemas con los permisos laborales de algunas chicas, por lo que lamentablemente no se pudo hacer oficial el listado. Habrá que esperar unas horas para poder conocer quiénes representarán a Entre Ríos en el clásico torneo, que por primera vez tendrá rugby Femenino a nivel selecciones provinciales (serán 12 en total).

Para las chicas de la UER será una buena oportunidad de demostrar el buen nivel que han alcanzado de un tiempo a esta parte, incluso a nivel clubes tanto en el Provincial como en el Torneo Regional.

En el Seven de la República, Entre Ríos será parte de la Zona 10 junto a Oeste de Buenos Aires y Santa Fe. Precisamente, el debut será el viernes a las 15.20 en cancha 1 de El Plumazo ante las santafesinas, mientras que luego (a las 19.20 y en el mismo escenario) cerrarán la fase clasificatoria ante Uroba.

SUSPENSIÓN. Desde la organización y en un comunicado a través de las redes sociales, se informó que la quinta edición del Seven Contra la Violencia de Género fue suspendida. "Lamentablemente, hoy nos encontramos con una realidad económica que nos afecta a todos y nos hace redoblar esos esfuerzos pero por más que le pongamos todas las fuerzas no llegamos", se puede leer en una parte del comunicado posteado en Facebook.

***

Una sola duda en el equipo Masculino









El seleccionado entrerriano Masculino de juego reducido realizó anoche una nueva práctica pensando en lo que será la 33ª edición del Seven de la República, encuentro que se desarrollará el viernes y sábado en Paraná. En el entrenamiento, el cuerpo técnico de la UER definió un plantel de 13 jugadores, de los cuales uno quedará afuera en el entrenamiento de mañana. Los entrenadores decidieron esperar hasta último momento a Tomás Maiztegui, quien arrastra un problema muscular y podría perderse el tradicional torneo que se desarrollará en las instalaciones de El Plumazo y La Tortuguita.





Los técnicos Emanuel Uranga, Francisco Nin y Francisco Fariña dieron un lista previa con estos 14 rugbiers: Juan Pablo Taleb (Rowing); Jacinto Delbue (Estudiantes); Franco Vartorelli (Estudiantes); Nicolás Saín (Estudiantes); Tomás Maiztegui (Estudiantes); Juan Manuel Lescano (Atlético del Rosario); Juan Zabalegui (Estudiantes); Fermín González Leites (Estudiantes); Francisco Taleb (Atlético del Rosario); Facundo Otegui (Estudiantes); Hipólito Pérez (Tilcara); Lucas Beber (Rowing) y Sebastián Dorigón (Estudiantes).





El plantel volverá a moverse mañana desde las 14.30 en El Plumazo, donde se decidirá si Maiztegui está en condiciones de ser de la partida. Además, los técnicos darán los últimos conceptos buscando llegar de la mejoro forma al Seven donde la UER fue protagonista en las últimas ediciones.





El equipo entrerriano viene de tomar parte en dos certámenes el fin de semana. Uno de los elencos se movió en el Seven Nocturno de Gimnasia y Esgrima de Rosario, mientras que otro participó en el Súper Seven de Nordeste en Corrientes. Antes habían sido parte del Seven de Rafaela, con buen suceso, por lo que llegan con un buen rodaje al torneo que organiza la UER.





En el torneo de juego reducido por excelencia que tiene la Argentina, Entre Ríos estará en la Zona 3 junto a Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur. El debut del combinado de la UER será el viernes a las 16.20 ante los de Bahía Blanca, mientras que luego se medirá con los fueguinos desde las 18. El cierre de la fase clasificatoria lo tendrá quizás ante el rival más duro como lo es Mar del Plata, desde las 21, todo en la cancha 1 de El Plumazo.













LAS ZONAS. En la Zona Campeonato del Seven, los grupos serán los siguientes:

Zona 1: Buenos Aires, Nordeste, Cuyo y Lagos del Sur.

Zona 2: Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Juan.

Zona 3: Entre Ríos, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur.

Zona 4: Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chubut.

En la Zona Ascenso: Zona 6: Formosa, Andina, Uroba y Austral.

Zona 7: Misiones, Alto Valle, Jujuy y San Luis.