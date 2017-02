Espeluznante relato de un concejal que fotografió a una niña fantasma

Un concejal del ayuntamiento de Vegas del Genil en Granada en España fotografió a una niña fantasma en el pasillo de esa institución el pasado 3 de febrero.









Tras el insólito suceso contrataron servicios para realizar un exorcismo y sacar al espíritu de la casa consistorial.









El empleado público tuvo que quedarse hasta tarde para finalizar un proyecto y comenzó a sentir un "frío anormal" y ruidos extraños "como si alguien arrastrara una caja de folios".









El hombre, en lugar de encender la luz, sacó su teléfono para realizar una foto con flash para iluminar brevemente el pasillo y asegurarse que no haya ladrones en el lugar.





Cuando vio la pantalla de su celular, entró en pánico al encontrarse con la imagen de una pequeña fantasma.









Embed Ojo: en el Ayuntamiento de Vegas de Genil han visto un espectro y hasta ha ido una medium a limpiar la energía https://t.co/DzxkmHVbo0 pic.twitter.com/zX1oxjTgyq — Ángel Munárriz (@angel_munarriz) 13 de febrero de 2017













Otros empleados del ayuntamiento confesaron haber sentido fenómenos extraños en el pasado y tras lo ocurrido, decidieron llamar a un espiritista para que realizara una "limpia de energía" en el edificio público según publicó Mdzol.com.









"Esto siempre me ha parecido una estupidez pero tengo que admitir que me cagué de miedo, aunque parece un chiste, la historia no tiene ni un pelo de gracia, prefiero no revelar mi identidad porque me van a tomar por loco" afirmó el protagonista del episodio.