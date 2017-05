La palabra más esperada: Nicole habló sobre los rumores de infidelidad

La confirmación de la separación de Fabián Cubero y Nicole Neumann llegó esta semana lo que desató todo tipo de versiones que los protagonistas intentaron desmentir. Hoy la modelo volvió a negar que tenga una relación con el empresario Pablo Cosentino, actual pareja de Daniela Urzi.

El martes, en una extensa entrevista televisiva, el defensor de Vélez ratificó los rumores que vienen circulando desde el año pasado. "Hace un mes que estamos separados, estoy sin el anillo y ella también. No quisimos salir a hablar por nuestras nenas", señaló en "Nosotros a la mañana".





Además Cubero descartó que haya terceros en discordia en esta historia y ratificó que la separación se debió a las dudas de Neumann: "Yo no la puedo obligar a que me vuelva a amar, ni que vuelva a sentir lo que sintió durante diez años por mí. Simplemente seguí insistiendo en tratar de demostrarle que yo era la persona ideal para hacer su vida. Pero bueno, no me puedo meter en su corazón y manejarlo a mi criterio".

Por su parte Nicole, habló y dijo: "Perdón. Solo lo que dijo Fabián es que estamos separados hace un mes. Pero todavía no hablamos con las chiquitas por eso no lo oficializamos. Claramente esta situación nos fuerza a hacerlo de forma inmediata antes de que les llegue por otro lado. Como familia más allá de todo, estamos muy unidos y todas las versiones ajenas a esto son falsas".