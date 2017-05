"The Square" se llevó la Palma de Oro en Cannes

El Festival de Cine de Cannes llegó a su fin y ya tiene sus ganadores, reconocidos (en algunas categorías) por el jurado integrado por Pedro Almodóvar (su presidente), Maren Ade, Jessica Chastain , Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook, Will Smith , Paolo Sorrentino y Gabriel Yared. La codiciada Palma de Oro fue para The Square del sueco Ruben Östlund, mientras que Sofia Coppola se alzó con el premio a la mejor dirección por The Beguiled y Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here) y Diane Kruger (In the Fade) fueron destacados como los mejores actores.