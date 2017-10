"Supermaratoneros" la nueva categoría de audiencia en Netflix

El número de "supermaratoneros", la denominación que Netflix les asigna a los espectadores que miran la temporada completa de una serie durante las primeras 24 horas de su estreno en la plataforma, ha crecido más de 20 veces en los últimos cuatro años y da cuenta de la consolidación de las ya no tan nuevas prácticas de consumo de contenidos audiovisuales.

De acuerdo a un estudio difundido en las últimas horas por el área de comunicación del líder de streaming de series , ya son 8,4 millones de los poco más de 100 millones de miembros de Netflix que en todo el mundo eligieron consumir "de una sentada" y tan pronto se estrena al menos una de las series que pueden hallarse en su catálogo.

El dato cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que el promedio de "supermaratoneros" creció más de 20 veces desde los cerca de 200.000 existentes en 2013, momento del aumento exponencial de la popularidad del sitio en particular gracias a "House of Cards" y "Orange is the New Black", hasta el pico de más de 5 millones el mes pasado. Justamente, la compañía estadounidense se vanagloria de la influencia que ha tenido desde el estreno de "House?" y "Orange?" en cómo "ha cambiado la forma en la que el mundo disfruta las historias", ya que Netflix fue la primera en captar la tendencia existente en el consumo de DVDs y contenidos pirateados de series y comenzó a ofrecer en el día del estreno la temporada completa de sus ficciones originales.

"Existe una satisfacción única al ser el primero en terminar una historia; ya sea la página final de un libro o los últimos momentos climáticos de tu serie favorita", dice en el comunicado Brian Wright, vicepresidente de Series Originales de Netflix, y agrega que la plataforma "permite ver el contenido de una forma que antes era imposible, y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo".

El estudio incluso da a conocer los récords de verdaderos "campeones" del "binge-watching" (término en inglés que acá se traduce como "maratón de series"), como cinco usuarios de la plataforma en Estados Unidos que han visto completa cada una de las cinco temporadas del drama político protagonizado por Kevin Spacey en el día de su estreno o el espectador de Francia que ya ha "maratoneado" 30 series diferentes en lo que va de 2017. Las comedias de media hora por episodio como "Santa Clarita Diet", "GLOW", "Master of None" o "The Ranch" son más fáciles de consumir en tan poco tiempo, el top 20 de series más "devoradas" también incluye numerosas ficciones de una hora. Tal es el caso de Argentina, donde la más consumida al estilo "supermaratón" es la serie de superhéroes "Marvel's The Defenders", quizás debido a que el grueso de su público está conformado probablemente por adolescentes y jóvenes con menos responsabilidades y más tiempo disponible entre sus manos. Sin embargo, y si bien nuestro país no escapa al incesante crecimiento del consumo de series, Argentina no figura entre los primeros 20 países más adeptos a la modalidad. El podio de ese ránking está ocupado por Canadá, Estados Unidos y Dinamarca, en tanto que es Brasil, en el décimo puesto, el primer sudamericano de la lista.





Monzón en la mira de Disney y Pampa Films

La multinacional Disney y la productora argentina Pampa Films producirán "Monzón", una serie biográfica que relatará la historia del considerado mejor boxeador argentino de todos los tiempos, sus orígenes, su carrera, sus mediáticos romances, su incursión en el cine y su trágico final. La serie dramática, aún sin casting ni fecha de estreno estimada, constará de 13 episodios de una hora de duración y se filmará en Argentina y en algunas locaciones internacionales. Fuentes de la compañía del ratón Mickey confirmaron que Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films se asociará con Turner para la emisión de la serie en Space, una de sus pantallas presentes en todos los cableoperadores locales. Disney también busca que la serie tenga su ventana en la televisión de aire y digital, aunque aún se encuentra en negociaciones con los interesados. La trama estará construida a partir del encierro de Monzón en prisión, donde cumplía la pena por el homicidio de su esposa Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988, en Mar del Plata. Durante su condena -que no llegó a cumplir en su totalidad porque falleció en un accidente automovilístico durante una salida transitoria el 8 de enero de 1995- el excampeón mundial de peso mediano recibió la visita de familiares, ex mujeres, amigos, amantes, colegas, personalidades del espectáculo y admiradores que se acercaron a saludarlo, reprocharle e incluso acusarlo. Cada una de esas visitas disparará el relato de diversos momentos de la vida de Monzón, desde sus orígenes, sus logros deportivos, su paso por el cine y el espectáculo, su recordada relación con Susana Giménez y su ocaso. "Me llena de orgullo anunciar este increíble proyecto, que mostrará la vida tan dramática de uno de los grandes ídolos argentinos. Para las viejas generaciones, será una obra para recordar a esta gran leyenda, y para las nuevas generaciones, una oportunidad de conocer al ídolo", expresó a través de un comunicado de prensa Fernando Barbosa, vicepresidente senior y general manager Disney Media Distribution Latin America, The Walt Disney Company Latin America. En tanto, Pablo Bossi, de Pampa Films, destacó "el gran desafío de retratar a uno de los ídolos populares del pueblo argentino": "Desde la pobreza extrema a codearse con las máximas figuras mundiales, Monzón tuvo una vida fascinante. Esta serie mostrará una historia de superación pero plagada de contradicciones, de la cual resultará difícil permanecer indiferente".





