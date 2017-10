Siguen las noches de comedia en La Cueva - Club Español

El viernes se presentará en La Cueva - Club Español (Urquiza 722, Paraná) el elenco completo de Litoral Stand Up Comedy: Nacho Koornstra, Belisario Ruiz, Eva Cabrera, Ignacio Grünbaum, Lisandro Riera y Mateo Izza haciendo su más reciente y mejor material. La cita es a las 22.





Litoral Stand Up Comedy, es un grupo de comediantes que trabaja desde 2014 con más de cien funciones en Paraná, Concordia, Federación, Chajarí, Hasemkamp, Viale y Santa Fe. Además organiza talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos: Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario). En junio 2017 organizó el primer Festival de Stand Up del Litoral con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.





Belisario Ruiz es docente de Lengua y fan de la comedia en todos sus formatos. Ha trabajado con el grupo humorístico Los Tocomochos, colaborando en números para teatro y realizando sketchs para la televisión como guionista y actor. Coautor y coproductor de la película Aunque Parezca Raro, estrenada en 2015.





Eva Cabrera dibuja chistes para Revista Jirafas. Actúa en el espectáculo Nelly and Mike, de Teatro del Bardo, donde pone a prueba lo que ha estudiado de clown y comedia física los últimos años. Tuvo algunas participaciones en publicidad y es la voz de uno de los personajes de Los Rueda, serie animada de Paka Paka. Además, trabaja como diseñadora gráfica e ilustradora.





Ignacio Grünbaum es actor, humorista, locutor y comunicador. Integró diferentes grupos de teatro y formó parte del trío humorístico Difícil que el Chancho Chifle. Como humorista incursionó en radio, televisión, gráfica y teatro. Ha participado como guionista y realizador en diferentes proyectos audiovisuales. Es docente.





Lisandro Riera, tiene un título de periodista deportivo que nunca ha usado, hace teatro y tiene una publicación de humor medio "pavote" llamada La Bondiola. Miembro de Litoral Stand Up Comedy.





Mateo Izza es actor y politólogo. Como actor ha realizado distintos trabajos en cine, televisión y teatro, entre los que se destacan su participación en el filme Cuestión de Principios (protagonizado por Pablo Echarri y Federico Luppi) y la serie televisiva Habitación 13. Siempre ligado al humor, hace cinco años decidió incursionar en el mundo del stand up.













***

"Esto tampoco me hace feliz"









El sábado 7, a las 23, Agustina Aguilar presentará en La Cueva - Club Español su unipersonal Esto tampoco me hace feliz, presentada por Belisario Ruiz, de Litoral Stand Up Comedy. Se trata de un show que recorre y naturaliza con ironía la insatisfacción en distintos aspectos de la vida: en el amor, la envidia, las redes sociales, los complejos, el sexo, el trabajo. Aguilar tuvo su primera presentación en el festival Ciudad Emergente en 2012. Recorrió Salta, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y en la temporada de verano en Mar del Plata y Miramar. A fines del 2015 se presentó por primera vez en España y a principios de este año estuvo en Chile. También se presentó en el ciclo de stand up en La Noche por C5N .