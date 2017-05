"Siempre vuelvo a mi centro de gravedad, a mi acordeón"

Horacio Chango Spasiuk llega mañana a Paraná para presentar su más reciente disco, Otras Músicas, en el que reúne un conjunto de composiciones, muchas de ellas escritas para bandas sonoras de películas, documentales, cortometrajes, tevé y teatro. La cita es a partir de las 21, en el Teatro 3 de Febrero.









"En el año 1999 por primera vez se utilizó mi música en una película; a partir de ahí cada vez que pude y trabajé en componer la banda sonora de un filme, documental, corto, música para TV o teatro, acepté el desafío de hacerlo para aprender y experimentar nuevas estéticas, nuevas sonoridades, más allá de mi búsqueda y desarrollo dentro de la raíz y tradición donde nací. Hoy, a casi 17 años de esta primera experiencia que me llevó de alguna manera a estas Otras Músicas, me encontré con mucho material que poca gente conoce y que gran parte nunca fue interpretada en vivo en mis conciertos", adelantó el músico y compositor misionero, dejando en claro que no se expresa sólo con el acordeón, si no con las ideas, que tan bien fueron captadas y desarrolladas por los talentosos artistas que forman parte de este disco.









A través de una exquisita selección de 16 piezas, Otras Músicas refleja más de la sensibilidad, la fineza compositiva e interpretativa, los climas y la versatilidad sonora de Spasiuk, en total sintonía con el resto de su creación.









Editado por Sony Music, el disco contiene versiones de Seguir viviendo sin tu amor, de Luis Alberto Spinetta , y de Gloomy Sunday, tema popularizado por la gran Billie Holiday, como también composiciones que formaron parte de realizaciones de reconocidos directores argentinos como Pablo Trapero o Ana Katz, entre otros.









Escenario dialogó con él acerca de los desafíos que significaron las composiciones que forman parte de este material discográfico, un compendio artístico alternativo de su obra: "No estoy pensando en si me quiero ir de la música litoraleña y el acordeón, si estoy parado en la tradición del chamamé y me quiero correr. Pienso en los proyectos que se presentan y, si desde donde estoy parado, puedo ponerme al servicio de desarrollar algo motivado por ese proyecto, ya sea una película, un documental, una obra de teatro, si ese proyecto está desarrollado desde el sonido de mi tradición, así lo encaro. Y si no, es un desafío de experimentar y tratar de hacer algo nuevo, con instrumentos nuevos. Es ahí donde aparece el piano y el trabajo con otros músicos instrumentistas, y tratar de hacer otros tipos de texturas. De ahí sale mi música como me gusta oírla, pero tarde o temprano siempre vuelvo a mi centro de gravedad, a mi acordeón, a la música del Litoral. Sin lugar a dudas siempre vuelvo ahí, ese es mi centro de gravedad, pero trato de ejercitar en mí la posibilidad de permitirme hacer otras cosas para aprender sobre la música y los otros nuevos espacios en los cuales se puede hacer música".









Consultado acerca de si en un futuro piensa seguir ahondando en otros géneros musicales distintos a la música litoraleña, manifestó: "No, porque siempre pienso cómo puedo seguir desarrollando mi música dentro de la tradición del género al cual pertenezco, pero eso no significa que si en el camino se presentan oportunidades y algún proyecto que me convoque a aprender algo, siempre voy a estar abierto a intentarlo. Pero en mi cotidianidad no estoy pensando en qué nuevo género podría intentar hacer algo nuevo, sino que estoy pensando de qué manera puedo hacer mejor mi música dentro de la tradición del chamamé y de las polcas".









En el recital que ofrecerá en Paraná van a estar acompañándolo Marcos Villalba en percusión, Pablo Farjat en violín, Eugenia Turovetzky en violonchelo, Diego Arolfo en guitarra y voz, y el maestro Matías Martino en el piano. "Con esta formación vamos a pasar por gran parte de estas otras músicas y por supuesto, por gran parte de toda mi música, temas de Pynandí, Tarefero de mis pagos, Tierra colorada en el Colón, de Polcas de mis tierras, pero gran parte del repertorio de Otras Músicas va a ser lo central. Y me da mucha alegría poder presentar en vivo este disco en Entre Ríos", concluyó el artista misionero.