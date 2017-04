"Sálvese quien pueda" llegará al Teatro 3 de Febrero

El sábado llega a Paraná Sálvese Quien Pueda, una de las comedias más exitosas del verano en Carlos Paz. La obra llega al Teatro 3 de Febrero con el auspicio de Diario UNO, en el marco de su gira nacional. La función comenzará a las 21.





Protagonizada por Emilio Disi, Flor de la V, Osvaldo Laport, Sebastián Almada, Federico Bal, Ailen Bechara y Macarena Rinaldi, esta comedia se desarrolla en una clínica muy especial en la que los enredos y los malos entendidos llevarán a un final inesperado, ingenioso y muy divertido.





Mónica (Flor de la V) es la particular dueña de una clínica muy especial, que dirige sin demasiado rigor médico con la ayuda de Hermes (Sebastián Almada), su asistente. Al lugar llegan Gino (Emilio Disi), un mafioso italiano que necesita operarse el rostro para cambiar su identidad; el doctor Pietrapane (Osvaldo Laport), un juez que viene de incógnito para someterse a una lipoaspiración, y Maxi (Fede Bal), audaz ladrón que busca refugio tras asaltar una joyería.





Las cosas se complican ante la presencia de Lucía, periodista que busca una primicia a cualquier precio; Fiama (Ailén Bechara), una enfermera tan sensual como indiscreta y Mía (Macarena Rinaldi), paciente que resulta víctima involuntaria del divertido caos general.





Por una circunstancia inesperada, todos quedan encerrados en la clínica y deben superar numerosos enredos y confusiones para evitar que sus secretos queden al descubierto.





Escenario dialogó con Ailén Bechara sobre esta comedia dirigida por Rodolfo Hoppe: "Mi personaje, Fiama, la verdad que es muy divertido, la paso muy bien sobre el escenario. Si bien es un personaje pequeño, comparto muchas escenas con mis compañeros de elenco. También es todo un desafío porque abro la obra, soy la primera que aparece en escena; así que para una primeriza como yo es todo un desafío, porque estoy al lado de grandes figuras del teatro argentino", comentó la actriz, que el año pasado debutó sobre las tablas con la obra Enredados.





Sobre la experiencia de trabajar con grandes figuras del teatro de revista, Bechara comentó: "La verdad es que tuve la gran fortuna de compartir escenario con Flor, Osvaldo, Seba, Fede. Y este año se sumó otro grande, Emilio Disi. Y la verdad que de todos he aprendido y aprendo cada día, desde el primer día me vienen ayudando para que la obra sea cada día mejor y para que una crezca como artista".





Finalmente, habló sobre la gira nacional que emprendieron y sus expectativas a futuro: "A la gira la arrancamos este fin de semana en Termas de Río Hondo y hasta ahora ha sido algo muy divertido. Este es un oficio que no lo hace el común de la gente, que generalmente pasa los fines de semana con su familia y descansando en su casa. Por suerte se ha formado un grupo maravilloso y nos hemos convertido en una gran familia. Yo me siento muy contenida en lo laboral y lo personal, hacemos todo juntos y compartimos buenos momentos. Quiero hacer del teatro mi carrera, es lo que me gusta y espero poder seguir creciendo".