Primer festival de stand up del Litoral

Se viene el primer Festival de Stand Up de la región litoral, organizado por el grupo Litoral Stand Up Comedy. Con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Pleno de shows y fiesta, los cuatro días –desde el miércoles al sábado– se llevarán a cabo en La Cueva Club Español (Urquiza 722), a partir de la hora 22.





El festival contará con cuatro noches, miércoles, jueves, viernes y sábado donde se reunirán comediantes de Paraná, Santa Fe, Rosario y Capital Federal. El miércoles abrirán los integrantes del grupo anfitrión: Lisandro Riera, Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Eva Cabrera, Ignacio Koornstra y Belisario Ruiz.

La segunda noche tendrá lugar un show que combina comediantes de Santa Fe y Paraná, por lo que la titularon Noche Subfluvial, en la que participarán Javier Alonso (Santa Fe), Marito Cóceres (Paraná), Rafael Dalia (Santa Fe) y Belisario Ruiz (Paraná).

El viernes llegará Gabriel Gómez (grupo Señales de Humor ) desde Capital Federal a presentar su nuevo show unipersonal Alto voltaje.

Finalmente, el sábado se presentarán Martin Mazzucchelli y Camilo Orlando, de Rosario, con su show Humorama y cerrarán la noche con un poco de música y baile en el Comedia Fest, de la mano de los Djs Bruno T, Mariano Rochi y Nacho K, además de intervenciones de los integrantes de Litoral Stand Up Comedy.





Stand up (2).jpg Local. Belisario Ruiz, del grupo Litoral Stand Up Comedy.



"La idea del festival surge de la constante inquietud por generar espacios y contextos nuevos para el Stand Up en la ciudad y la región. Ésta en particular vino de la cabeza de Ignacio Koornstra que la propuso al grupo. Inmediatamente nos encantó y empezamos a idear, planificar, hacer números, pensar estrategias de promoción para acercarle al público nuestra propuesta. Todas cosas que hay que hacer cuando uno es su propio productor y a lo que estamos acostumbrados", señaló Belisario Ruiz a Escenario.

Litoral Stand Up Comedy, es un grupo de Litoral comediantes que trabaja desde 2014, con más de un centenar de funciones en Paraná, Concordia , Hasemkamp, Viale y Santa Fe, instalándose como unos de los referentes del género en la provincia.

Consultado acerca de cómo ve el grupo la evolución de los espectáculos y el público de stand up en Paraná, Ruiz manifestó: "Estamos muy contentos con la respuesta del público en la ciudad que luego de casi tres años de funciones prácticamente ininterrumpidas sigue acompañando. Nosotros además de producir nuestros espectáculos solemos traer comediantes de primera línea de Capital y Rosario para que hagan sus show y también dicten talleres para los comediantes locales. Nuestro deseo y objetivo es que la movida del Stand Up en la ciudad siga creciendo y que cada vez más gente se vuelque a este género a partir de llevarle siempre al público espectáculos de calidad. En cuanto a los espectáculos, el crecimiento es muy impresionante. Cuando arrancamos teníamos que explicarle un poco al público de que se trataba esto, hoy en día hay mucha oferta de Stand Up, tanto local como de otras ciudades. Y es un poco lo que quisimos mostrar en este festival, cómo el género ha crecido en la región en cantidad y calidad de comediantes. Esperamos que el público siga acompañando como hasta ahora".