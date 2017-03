"Por encima de este techo...", un experimento teatral-ritual

Por octavo año consecutivo, el grupo santafesino La Pensión In Heaven presentará en Paraná Por encima de este techo que nos cubre hay un cielo. La obra –descripta como experimento teatral ritual, corporal, en dos actos consecutivos, intermedio desestresante y final abierto– se presentará mañana y los sábados 8 y 15 de abril, a las 21, en Maipú 371 (entre Belgrano e Illia).

Mauro Bonaparte Acevedo, Sergio Sergei Etchetto, Nadia Indiana Frate, Vanesa Haupt, Hernán Romero, Lucía Lushan Savogin y Sergio Zeraus Suárez son los protagonistas de esta puesta que participó del ciclo Óperas Primas de la Municipalidad de Santa Fe en 2010, y en la Fiesta Provincial del Teatro 2011, organizada por el Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de Santa Fe. Elencos rotativos simultáneos estuvieron en Santa Fe, Córdoba, Carlos Paz, Unquillo y Rosario.

La obra propone al espectador una lectura abierta, puede ser en clave de crítica social o, simplemente, de pura sensorialidad, pero siempre incluyéndolo en el hecho artístico como partícipe activo.

La obra, según consigna Sergio Zeraus Suárez, quien además es coautor y director del espectáculo en colaboración con Sergio Sergei Etchetto: "Trata de descargar las emociones y las pasiones, llegar a la catarsis, un ida y vuelta del amor a la ira, la violencia, la otra cara del amor, y la otra cara de la violencia, la esencia humana, la condición humana, no podemos prescindir de ello, de esa polaridad. A mí, como espectador, me gusta vivir emociones, que una obra me transporte a otro ámbito, otro mundo, y que me haga vivir muchas emociones juntas. Eso para mí es válido: está planteado como un viaje a los sueños, a las pesadillas, y una vuelta a la niñez. Se trata de la protesta y estar en contra del establishment, de lo establecido, de utilizar otros espacios teatrales, otras alternativas de luminarias".

Por su parte,Etchetto sostiene: "La obra habla de mujeres, habla de Ana, habla de Ruth, por ejemplo. Son importantes las mujeres; la energía femenina, de desfachatada, libre, caprichosa, abierta, de apertura, que quiere buscar la libertad, pero también que recibe todos los golpes. En todo el desarrollo de Ruth, no es casual que termine violentada: no la dejan pero igual lo hace, sigue sus convicciones. No es una cosa arbitraria, es el espíritu de la mujer".

Cabe destacar que por realizarse en un espacio abierto, la presentación se suspenderá por inclemencias climáticas. Las reservas de entradas pueden realizarse al (0342) 154352021.