Pablo Millán y un show para mujeres

Mañana Pablo Millán vuelve a presentarse en Paraná con un show para agasajar a las mujeres. Con el auspicio de UNO, se trata de Una propuesta a la que no le faltará humor, glamour ni strippers. El espectáculo comenzará a las 21.30, en Stro (avenida Ramírez 3063).





El anfitrión Nº 1 vuelve para retomar estos encuentros en donde las agasajadas son ellas, con la presencia de Gustavo El Monje y strippers invitados. Y UNO tiene 20 entradas sin cargo para sus suscriptores (acercarse a Perú y Chile).





Distintas temáticas, renovación de elenco en cada propuesta, cuadros musicales, juegos, sorteos y el particular humor de Pablo Millán hacen de cada encuentro algo distinto.





"Mujeres de todas las edades y de las más variadas, madres, hijas, abuelas, amigas, compañeras de trabajo, despedidas de solteras, festejos de divorcio. Siempre hay un motivo para reunirse y el punto es juntarse y pasarla bien. Más si el condimento picante son los strippers y bailarines", señala el actor.





Millán remarca que su objetivo es –desde hace 30 años– que la gente encuentre novedoso a cada uno de sus espectáculos, más allá de los despampanantes vestuarios y las elaboradas coreografías que ya se han convertido en su sello.





"Es una condición inseparable de mi personaje, me gusta reivindicar la imagen femenina al máximo. Y esta vez me presento con strippers que me acompañan, cada uno con su estilo haciendo diferentes personajes, siempre jugando con la imaginación y buscando la participación activa de gritos, aplausos. La propuesta no es de alto voltaje, solo sutil y cuidada, siempre con respeto y dentro de un margen de estética visual; me gusta que nadie se vaya disconforme y que todo sea dentro del margen del show".





En este sentido, el actor señaló que se siente mucho más cómodo con el público femenino, que es la mayor parte de su platea: "Creo que las mujeres son mis aliadas, en estos show exclusivos para ellas y en los otros en general, sé que son ellas quienes deciden ir a verme a los show, al teatro, contratarme para algún evento mayormente, aunque hace un tiempo que me pasa que los hombres les regalan la entrada para los show exclusivos, eso me parece genial, de una amplitud mental maravillosa. Armo mis shows de tal manera que las mujeres lleguen a sus casas y sientan que la pasaron bien. Si eso sucede mi tarea está cumplida", concluyó.