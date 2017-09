Pablo Millán vuelve al 3 de Febrero para festejar 30 años con el humor

Acompañado por con Andrés Aspitia y demás artistas invitados, será un show a pura risa, stand up, musicales, sketches, con la marca registrada del cómico paranaense.





"Hace un año y medio que no estoy en el Teatro, y me gusta festejarlo ahí porque si bien yo me presento en muchos pubs y eventos, la gente quiere verme en el Teatro . Y para mí es como darle el broche de oro a estos 30 años antes de empezar a organizar mi temporada de verano", señaló el artista a Escenario, y destacó que será una puesta interesante, porque es diferente a lo que venía haciendo.





Embed







"Tenía varias opciones para festejar estos 30 años: la primera, llamar a un montón de gente que laburó conmigo todo este tiempo, desde mis inicios hasta ahora; pero como iba a herir susceptibilidades porque no iba a poder convocar a todos, pensé una segunda opción traer una estrella invitada como he tenido a Gladys Florimonte, Carmen Barbieri y Moria Casán. Pero después decidí que no, que iba a hacer un espectáculo diferente, que tenga más que ver conmigo, porque soy generoso cuando llamo a artistas invitados y les doy la participación que necesitan para lucirse. Entonces, creo que este es un espectáculo más Pablo, donde hago un repaso por estos 30 años", explicó.





Santafesino por nacimiento, paranaense por adopción, el cómico tiene una larga trayectoria que se inició en los años 80. Estudió en el Instituto Provincial de Arte Teatro, fue actor, director teatral y de títeres. Enfocado en los espectáculos infantiles, al transformismo lo descubrió por medio de un amigo que lo llevó a ver el espectáculo de Osvaldo Pettinari (actor, vestuarista y transformista de Santa Fe). Desembarcó en Paraná durante la crisis del 2001. Siendo uno de los pioneros del café concert en la capital entrerriana, Millán remarca que su objetivo es –desde hace ya 30 años– que la gente encuentre novedoso cada uno de sus espectáculos, más allá de los despampanantes vestuarios y las elaboradas coreografías que ya se han convertido en su sello.





Encontrá la nota completa en la edición gráfica de diario UNO de Entre Ríos.

Este viernes, desde las 21, el Teatro Municipal 3 de Febrero volverá a llenarse de risas y glamour de la mano de Pablo Millán, que vuelve al gran coliseo paranaense para festejar sus 30 años con el humor