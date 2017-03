Musidora y una invitación a explorar las entrañas volcánicas

Mañana tendrá lugar un nuevo encuentro con el séptimo arte de la mano de Cine Club Musidora. En esta oportunidad proyectarán Into the Inferno, de Werner Herzog. La cita es a las 20.30 en el Casal de Catalunya (Nogoyá 123).





Casi cuarenta años después de su documental La Soufrière (1977), Werner Herzog vuelve a visitar una serie de volcanes activos con la intención de seguir explorando los vínculos humanos con la naturaleza. Según sus propias palabras: "No hay ni uno solo de ellos que no esté conectado a un sistema de creencias". La travesía recoge testimonios de habitantes de zonas volcánicas en Islandia, Indonesia, Corea del Norte y Etiopía, e imágenes de extraordinaria belleza.





Herzog se ha pasado la vida buscando esas imágenes. Y para encontrarlas dio la vuelta al mundo. A pie por todo Estados Unidos, o desde Munich a París; pasó un barco por una montaña; buscó indígenas fascinados con hormigas verdes en el desierto rojo de Australia; hizo arrastrar a un borracho por una laguna congelada en Rusia; viajó colgado de un helicóptero en el Cerro Torre. Herzog, a sus 79 años, es uno de los directores más activos del mundo.





Lo más interesante de Into the Inferno no son las imágenes de las comunidades aborígenes en Malasia, ni los buscadores de huesos humanos en África que gracias a la ceniza volcánica salieron a la superficie, sino que el viejo Werner logró algo que muy pocos hacen: entrar a Corea del Norte y filmar la relación de un país completo con el cráter del monte Paektu. Muy pocos occidentales tuvieron semejante privilegio.