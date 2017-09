Miércoles de Cine en el Círculo Odontológico de Paraná

Mañana tendrá lugar un nuevo encuentro con el séptimo arte en el marco del ciclo Miércoles de Cine , organizado por el Círculo Odontológico de Paraná. En esta ocasión, proyectarán Ascensor para el cadalso (Francia, 1958), claro anticipo de la Nouvelle Vague, dirigida por Louis Malle y con la actuación de la recientemente fallecida Jeanne Moreau. La cita será a las 20.45, en Corrientes 218, con entrada libre y gratuita.





No hay prólogo alguno que nos prepare: cuando empieza Ascensor para el cadalso; las cosas ya están en movimiento y en los próximos minutos se van a desarrollar los hechos. Tienen la urgencia de la pasión, la adrenalina de lo prohibido, el arrojo de lo que no tiene marcha atrás. No entendemos muy bien lo que está sucediendo, pues nadie se tomó el trabajo de presentarnos a los personajes. Dos son cómplices en un plan criminal que se está desarrollando casi en tiempo real frente al espectador.





La pareja que ha urdido el crimen –Florence y su amante Julien– ha planificado hasta el último detalle. Es sábado en horas extras, hay muy pocas personas en las oficinas donde trabaja Julien, su entrenamiento como exmilitar en Indochina y Argelia lo ha preparado para el esfuerzo físico y la sangre fría requeridas para cumplir su cometido. Tiene coartada y testigos que darían fe de su inocencia, tiene el impulso que le da el amor prohibido que siente por Florence, tiene todo bajo control. O eso cree él.





Ascensor para el cadalso no tiene ni un solo momento de relleno. Es un filme que sabe generar muy buena tensión y sorpresa en el espectador. Equilibrado, coherente, clásico y moderno al mismo tiempo, que creó escuela.