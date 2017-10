Mercedes Funes: "Interpretar a Tita Merello es un salto en paracaídas absoluto"

Funes que es conocida por sus numerosos trabajos en la pantalla hogareña desde 1994, cuando apareció en la telenovela "Nano", para luego seguir con otras similares como "Cebollitas", "Padre coraje", "Muñeca brava", y "Esperanza mía", también en teatro con "Le prenom", y en cine en filmes como "Cautiva" y "Vecinos". —¿Qué tan difícil fue componer a Tita Merello, siendo de alguna forma tan conocido para mucha gente que puede ser público de la propuesta? —Una cosa es un personaje que uno interprete según lo tiene en un guión y otra es lo que uno debe interpretar de ese personaje, el que tiene qué poner una forma de moverse y de expresarse. Tita es uno de los personajes más entrañables y queridos de la Argentina, era un desafío muy grande. Pienso que un actor siempre tiene que entender lo que está haciendo. Si el actor no entiende lo que le pasa al personaje y qué es lo que quiere mostrar de él, saldrá un híbrido. —Fue necesario acordar cómo debía ser... —Sí. Hubo una decisión a tomar. Claramente la idea no era hacer una imitación de Tita. Además la película está contando la historia de dos Titas, la que se muestra en los escenarios y la privada que no conocemos ninguno de nosotros. La privada es la que como actriz me permite tomar esa decisión, desde qué lugar la abordo, cómo siente las cosas, cómo le duelen, cómo las expresa. Otra cosa es que yo siempre muero con la mía. Yo propongo una cosa y lo sostengo toda la película. Si alguien le gustó desde el minuto cero genial, si alguien lo fue comprando genial, y si alguien no le gustó, todo bien. Me pongo en función de un personaje pero no soy Tita Merello. Si bien la estudié mucho, lo mío fue buscar una empatía, y a partir de su vida pública tratar de encontrar la privada.









Es una empatía pero nunca eso de dejarte poseer. Es un trabajo de actor. — ¿Dos Titas parecidas y diferentes a la vez? —Hay algo que diferenciaba a Tita de sus personajes es que en el cine ella siempre fue una madre y en la vida real no. Es muy interesante observar eso. Por eso traté de no quedarme con lo que le pasan las películas sino de observarla. Eso es lo rico y lo divertido de interpretar a un personaje como éste. —También una mujer de clase popular que devino estrella en un momento puntual de transformaciones en la Argentina... — Lo que era marginal y precario en aquellos tiempos, también ir a una época en donde en general había hambre de crecimiento, una Argentina que estaba preparando una ebullición, cultural y social y por eso muchos de los artistas que dejaron un gran sello son de esa época, como Enrique Santos Discépolo que también aparece en la película. Se necesitaba decir y se necesitaba expresar mucho. —¿Qué clase de desafío es para vos? — Interpretar a Tita Merello es un salto en paracaídas absoluto. No es solo un personaje protagónico que lleva el hilo de la historia sino que es absoluto y súper complejo porque cuento distintas etapas de su vida. Fue acelerar en muy poco tiempo, y a mí los desafíos en todos los órdenes de la vida me encantan. Sobre todo como actriz me gusta dar esos pasos que parecen ser a un vacío total. Respondo ante los riesgos, me despiertan. Traté de estar a la altura. No me tomé ningún momento de recreación y el rodaje fue muy intenso.









En total le dediqué medio año a esta película. Como experiencia me valió muchísimo trabajar con una exigencia como esta. Juego de diferencias —¿Creés que para el actor trabajar en televisión es un entrenamiento de primera? —En televisión se hace todo un trabajo de puesta de luces, escenografías y otras cosas previo, y en un momento determinado te dicen "Bueno vamos a grabar", así sin ensayo. En esta televisión no nos queda más que reaccionar rápidamente frente a una escena y listo. Vos te tenés que subir a un auto en marcha: no lo van a detener para que te subás a una jornada de grabación intensa. Para trabajar así hay que ser un poco intrépido. Del teatro, la televisión y el cine, en el que más tiempo te dan es en el cine, que es al fin de cuentas el único de los tres cuyo registro queda para siempre. —¿En este caso se tuvo en cuenta a la actriz y su personaje..? —Teresa es actriz y contempla mucho el rol del actor en el set. Esta película se filmó en 10 semanas que para el cine es un montón. Hubo días enteros en los que Teresa filmaba una sola escena porque a todas las áreas se les dio su tiempo. Todo el mundo tuvo la sensación que se le dio el tiempo que necesitaba y eso en un equipo de trabajo es algo muy poco común. Eso en el resultado de la película se ve. Ya vi la película y en ese sentido creo que todo esto se nota. —¿Qué fue lo mejor de componer este personaje? —Me divertí mucho haciéndolo. Tuve que incorporar modos explosivos que son del personaje cuando no tengo nada que ver con eso. No sé si encontré dificultades, quizás lo que más me preocupó fue cómo se mostraba el desarrollo del personaje en la historia, en la medida que pasan los años y al mismo tiempo tratar de mostrar cómo ella iba evolucionando en el escenario. Lo más difícil fue llegar a la Tita más madura, donde tuve que trabajar mucho más las sutilezas. La búsqueda era que el espectador viera que esta mujer está distinta. —¿A qué conclusiones llegás ahora que ya la viste? —Esta película es como una especie de noviazgo reciente. Siento que aprendí tanto... El lenguaje del cine para un actor es muy diferente, con la mirada y con los pensamientos.









Uno piensa el personaje y lo que vos estás pensando se lee a través de tu mirada, todo lo demás es excesivo. Tita era un personaje eminentemente teatral más que cinematográfico, y para mí fue muy delicado caminar por esa frontera. Me hizo entender que cuánta más economía podía lograr, más ganaba. Cuando te expresas en teatro, estás manipulando el espacio para llegar incluso al de la última fila. El cine es otra cosa, es un lenguaje muy fino. Estoy en pleno Idilio con el cine. — Explicame esta idea... —En el teatro la verdad compra. Hay un tipo sentado en un rincón del escenario al que parece no pasarle nada pero sin embargo al espectador esa presencia le llega. El cine se mete en el alma del personaje. La cámara es la verdadera relatora de la historia y entender eso es muy importante.

