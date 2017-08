"La isla desierta", de la opresión a la libertad

La Morisqueta Teatro presenta La isla desierta, una obra escrita por Roberto Arlt. El estreno será el viernes 11, a las 21, en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, de Paraná), bajo la dirección general y puesta en escena de Claudia Zaragoza.

La obra aúna perfectamente realidad y fantasía, cotidianeidad y ensoñación con el deseo, la frustración y el humor. En el interior de una oficina encontramos a los empleados de la burocracia administrativa, quienes pasan buena parte de sus vidas encorvados sobre montañas de papeles y documentos en un trabajo interminable. El mundo gris y cuadriculado de la oficina contrasta con lo que sucede más allá de los ventanales. Así, través del enorme ventanal de la oficina, los empleados reciben la sensación gratificante de la luz del sol, un símbolo positivo frente a la oscuridad de la vida cotidiana.

Todos esos mundos posibles que están más allá del gran ventanal ejercen sobre ellos una fuerza irresistible, un magnetismo que los arranca de la vulgaridad de sus vidas y hacen de la ensoñación un bastión frente a la mediocridad y la rutina.

"Es una de las obras más pequeñas de Arlt. Él no tiene una gran producción, pero sus obras más conocidas como 300 millones y Saverio, el cruel son de una extensión mucho más largas y ya han sido muy hechas por la gente de teatro . La isla desierta es una obra bastante breve, de todas maneras nosotros hemos realizado una pequeña adaptación del texto, así que no es el original al pie de la letra, pero no tiene grandes cambios. Se mantiene la estructura y los diálogos, con algunos agregados", señaló a Escenario Claudia Zaragoza.