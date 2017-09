La foto "finoli finoli" de Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer copy

Las estrellas

Las actrices, que tienen muy buena química, posaron y mostraron su parte trasera en una Instagram Storie que compartió Pérez con sus seguidores.





ortos.jpg



"Estos son dos ortos", manifestó en una imagen en donde se veían sus curvas con los jeans ajustados que tienen puestos.



"A los chicos que me gustaron siempre me los levanté yo. Él único que me encaró fue mi novio actual", dijo Natalie en revista Gente, donde fue tapa.



Y sobre cómo lleva la intimidad en pareja, sostuvo sin vueltas: "Siempre hay tiempo para eso. Es consejo: no hay que irse a dormir sin haber hecho el amor con sus parejas".





natalie perez.jpg

Marcela Kloosterboer.jpg

Y sobre cómo lleva la intimidad en pareja, sostuvo sin vueltas: "Siempre hay tiempo para eso. Es consejo: no hay que irse a dormir sin haber hecho el amor con sus parejas".

, compañeras en la ficción "", de Canal 13, encendieron las redes sociales con una imagen juntas.