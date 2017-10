La continuidad de un festival federal

El artista tucumano Juan Falú, mentor del festival Guitarras del Mundo que entre el 3 y el 15 reunirá a músicos de 17 países en 54 ciudades del país, consideró que "la mayor novedad de este encuentro es la continuidad". "Que un proyecto federal se instale y se consolide de una manera solvente y siga siendo asumido tanto por los organizadores como por el público y los artistas es una noticia", subrayó Falú durante una entrevista con Télam.





Para el músico esas confluencias e intereses "hacen que este festival, más allá de los avatares, sea un proyecto muy difícil de quitar del panorama cultural nacional". El autor e instrumentista que cumplirá 69 años el 10, durante el transcurso de Guitarras del Mundo, destacó también el decisivo aporte del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el sostenimiento del espacio porque, dijo, "garantiza la organización en cada una de sus sedes y eso nos ha permitido sortear muchos inconvenientes".





El festival Guitarras del Mundo es uno de los encuentros más federales del país. Se realiza desde 1995, con la presencia de músicos consagrados y otros poco conocidos –todos de probado linaje en el instrumento– en más de 50 sedes de toda Argentina.





Falú saludó el aporte de UPCN para la realización del encuentro guitarrero "porque la cultura del trabajo no se puede separar de la cultura de un país".





La inminente edición 23 del festival estará dedicada a dos grandes figuras de la guitarra, cada cual en su tiempo y contexto histórico: la chilena Violeta Parra (en el año del centenario de su nacimiento) y el francés Roland Dyens (1955-2016). "Violeta tiene un costado guitarrístico que es menos conocido que sus canciones pero, por caso, las Anticuecas y otros estudios guitarrísticos son aportes muy interesantes que permiten avistar la dimensión de una artista de muchas líneas", ponderó Falú.





En el caso de Dyens, un habitual participante en las primeras ediciones de Guitarras del Mundo, el organizador comentó que "ha dado un enorme aporte a la historia de la guitarra, principalmente como compositor". Y enseguida reveló sin disimular la sonrisa "que en este festival Dyens pudo desvelarse y disfrutar de tocar la guitarra en un boliche".





En cuanto a las participaciones musicales previstas para este año, Falú hizo hincapié en "presencias habituales que son necesarias" y citó especialmente a Jorge Cardoso, Ricardo Moyano y Pablo Márquez. En esa mirada, celebró la posibilidad de poder repatriar a figuras argentinas como Rudi Flores, Lucio Yanel, Eduardo Castañera, y Fabián Cardozo.





Pero más allá de los nombres propios que aglutina una programación que se desparrama por la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Misiones, Corrientes, Chaco, Rosario, Santa Fé, Concordia, Paraná, Viedma, Río Grande, Ushuaia y Río Gallegos, Falú propuso otro foco.





"Me sorprende el caudal guitarrístico que hay en el país, me sorprende esa población. Y no hablo solamente de cantidad sino de calidad. Definitivamente somos un país donde se trata muy bien a la guitarra", opinó. El lanzamiento de Guitarras del Mundo 2017 será mañana a las 20 en Capital Federal, donde actuarán Dúo Beilison-Gascón, Shih Yu Liu y Montenegrin Guitar Duo. Mientras que el gran cierre está previsto para el domingo 15 a partir de las 18 en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, Capital) con la presencia de muchos de los músicos participantes.













En Entre Ríos









El viernes 6 en Paraná y el sábado 7 en Concordia se desarrollará la XXIII edición del Festival Guitarras del Mundo, ciclo creado y coordinado artísticamente por Juan Falú.





En esta edición, el espectáculo en la capital entrerriana comenzará a las 21.30 en el centro cultural Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), mientras que en Concordia tendrá lugar a las 21, en el Teatro Auditorium (Urquiza y 1° de Mayo). Como siempre, la entrada es gratuita para el público en general.





Este evento de jerarquía internacional cuenta este año con la presencia de los prestigiosos concertistas Lucio Yanel y el dúo Castañera-Soria. Mientras que los artistas locales serán el paranaense Mauricio Guastavino, y de la Capital del citrus, el cuarteto de guitarras Dedo Negro.