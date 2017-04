Jessica Exner presentará esta noche "Una chica de revista"

Llega a Paraná una de las nuevas producciones de la compañía de teatro independiente Del Pueblo, se trata de Una chica de revista, protagonizada por Jessica Exner, oriunda de la localidad de Crespo, quien interpreta una obra unipersonal. La cita es en la Sala Arteatro (Tucumán 378). Las funciones serán esta noche a las 20, y el viernes 5 a las 21.





Una chica de revista –cuya dramaturgia y dirección están a cargo de César Román Escudero–surge como un trabajo autobiográfico que indaga en los sueños y anhelos que las personas tenemos desde chicos. Habla sobre la identidad como eje central y a la vez homenajea a distintas artistas de la historia como Tita Merello, Libertad Lamarque, Niní Marshall, Nelly Lainez, Edith Piaf, Estela Raval, entre otras grandes mujeres que pisaron fuerte en la escena nacional e internacional.





En el escenario la joven actriz trans encarna diversos personajes marcando su solvencia actoral y gran despliegue vocal; además la obra cuenta con la voz en off de Mercedes Haidar y fue el primer espectáculo de la compañía de teatro independiente Del Pueblo, que inició gira provincial en el mes de febrero en localidades de la costa del Uruguay y continúa desplegando humor, música y drama por pueblos y ciudades a lo largo y a lo ancho de la provincia con gran aceptación del público.

Escenario dialogó con la actriz y el director sobre la puesta con la que han recorrido varias localidades y que hoy estrenarán en la capital entrerriana.





—¿Cómo es abordada la temática de la identidad en "Una chica de revista"?

—César Escudero (CE): La obra aborda la temática de la identidad de diversas maneras, desde las preguntas que se hace la misma protagonista, desde la referencia o evocación de algunos íconos de la radio y la televisión argentina, desde la música o desde las imágenes, todo las situaciones dramáticas y cómicas están atravesadas por la identidad.

–Jessica Exner (JE): La identidad más allá de lo que nos une en la relación actriz - público está trabajada en la obra desde un trabajo interno, se mezclan allí los sueños y transformaciones que fui atravesando en la vida real en mi condición, es decir tiene algo, algunos matices autorreferenciales.

—¿Escribiste esta obra pensando en Jessica como protagonista?

—CE: Sin dudas, la obra fue escrita para ella.

—En la puesta se homenajea a varias artistas del siglo XX ¿a qué se debe esta particular selección?

—CE: Bueno, la selección que se hace si bien es muy simbólica y es solo un recorte de algunas figuras tiene que ver con artistas que seleccionamos como referencia y pudimos hilar en alguna característica con alguno de los personajes; o bien tomamos algún elemento de estas artistas como punto de partida para la construcción de una escena o de un personaje. Desde ahí que surgen algunas citas a manera de homenaje que se entremezclan con la escena.

—¿Qué desafíos actorales te plantea esta obra?

—JE: Primero el gran desafío de estar sola en la escena, nunca había hecho un unipersonal, todos mis trabajos anteriores fueron en grupo sobre el escenario, en segundo lugar la exigencia no solo actoral sino también vocal ya que hay voces, matices, tonadas y canciones en vivo que demandan mucha energía y que intento humildemente llevar adelante.

—¿Qué es lo que más te atrapa de los personajes?

—JE: Interpreto cuatro personajes bien diferenciados entre sí y un quinto personaje que sería yo misma en distintos momentos, lo que más me atrapa es justamente esa adrenalina de vidas, de entrar en un personaje y salir en otro; no es fácil, no sé aún si lo logro perfectamente pero le pongo todas las pilas, me divierte, es un desafío y como tal me atrae.

—¿Cómo han sido la recepción y las devoluciones del público en las anteriores presentaciones?

—CE: La recepción es distinta en cada lugar, hay lugares como Crespo donde la gente que conoce más de cerca a Jessica ha reaccionado muy bien y emocionados hasta las lágrimas, en otros lugares nos sucede que impacta más lo actoral y en otros la repercusión es más por el despliegue vocal, en todos los casos hay momentos que son divertidos y momentos muy reflexivos o nostálgicos.

—JE: Hay lugares como San José o Nogoyá donde nos ha tocado hacer función días de mucha lluvia y la gente se acercaba a las salas de todas maneras a disfrutar de la obra y al salir me dejaban un abrazo de esos que te llegan, porque en sí la obra no solo habla de mí o de todos, habla de cada uno, indaga en los sueños o anhelos que tenemos desde pequeños y nos interpela para ver de grandes dónde estamos respecto de eso y qué nos falta para llegar.

jesica 2.jpg



Trayectoria Jessica Exner nació en Crespo el 5 de mayo de 1990, comenzó su formación actoral a los 20 años en el taller de teatro de Imefaa bajo la dirección de César Román Escudero, con quien ha trabajado en una decena de obras hasta la fecha. Actualmente estudia la licenciatura en canto lírico y música popular en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio de Paraná. César Román Escudero es actor, director, escritor y docente teatral, lleva 21 años de trabajo ininterrumpido. Se formó en la escuela de teatro de Santa Fe, trabajó siempre en pueblos y ciudades del interior de la provincia de Entre Ríos. Es autor de dos libros de obras teatrales, se especializó en Córdoba en Gestión Cultural y Dramaturgia en Buenos Aires. Fue director de teatro municipal en las localidades de Crespo, Seguí, Diamante y Ramírez y director de cultura de Crespo en el período 2011-2015. Teatro independiente Del Pueblo surge en Crespo a principios de 2016 como consecuencia del cambio de gobierno local. Ante las nuevas directivas lejanas a la línea de trabajo y formación que se venía desarrollando cultural y teatralmente, la mayoría de los actores del teatro municipal de entonces deciden acompañar este nuevo desafío. Hoy la compañía brinda talleres de teatro para niños, jóvenes y adultos; semanalmente, cerca de 50 personas toman clases. Hasta la fecha, en tan solo un año se estrenaron seis obras teatrales, convirtiéndose en el grupo de artes escénicas crespense con más actividad en la ciudad. Actualmente preparan un nuevo ciclo teatral de humor.